Torra hi torna: no retira la pancarta i presenta un recurs davant el TSJC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest divendres que no retirarà la pancarta amb el llaç groc de la Generalitat, tal com li ha ordenat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









En un comunicat emès des de l'Oficina del President, ha explicat que, a través dels seus representants legals, Torra presentarà un recurs contra la resolució del TSJC que li ordena retirar en un termini de 48 hores la pancarta que demana la llibertat dels "presos polítics i exiliats".





Torra assegura que els seus advocats presentaran el recurs "tan aviat com el TSJC li hagi notificat oficialment la instrucció emesa seguint la petició de l'associació Impuls Ciutadà", que demana la retirada dels símbols, però ja avança que no els retirarà.





El cap de l'Executiu català considera que es tracta d'una nova "vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió", com assegura que va succeir quan la Junta Electoral Central (JEC) li va ordenar retirar la pancarta durant el període electoral de les municipals.





Una ordre que no va arribar a complir i per la qual té un judici previst per al 18 de novembre acusat d'un delicte de presumpta desobediència per mantenir-la.





El president ha reafirmat el seu compromís amb la defensa dels drets i les llibertats de tothom en tot moment: "Per això, no retirarà la pancarta per la llibertat dels presos polítics i la tornada dels exiliats", continua el comunicat de l'Oficina.





Considera que és un clam "majoritari de la societat catalana i un compromís democràtic del Govern amb les persones que pateixen la repressió per haver defensat la democràcia, els mandats electorals i els drets fonamentals".





"És una reivindicació que també han fet les principals entitats de drets internacionals, així com el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU, que insta el Govern espanyol a fer complir la seva opinió vinculant i fer pública la seva difusió", conclou.