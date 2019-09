El tribunal canvia la data del judici a Torra al 18 de novembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès el judici per presumpta desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra, previst per al 25 i 26 de setembre i l'ha reprogramat per al pròxim 18 de novembre "per impossibilitat material de tramitar complidament la recusació" contra dos magistrats.









Segons ha informat aquest divendres el TSJC, assenyala la vista oral pel 18 de novembre a sessió de matí i tarda, de manera que el judici ja no coincidirà amb el Debat de Política General al Parlament.





Quim Torra ha presentat recusacions contra el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, que han de jutjar per presumpta desobediència per mantenir llaços grocs en edificis públics en campanya electoral, així com contra el magistrat Carlos Ramos, instructor d'aquestes recusacions.