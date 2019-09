Alerta al cos de Mossos a partir de l'1 d'octubre per protestes contra la sentència del TS

La Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra, la unitat antiavalots, es posarà en alerta a partir de l'1 d'octubre per les protestes que es puguin convocar contra la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre el procés sobiranista.









Els responsables de la unitat preveuen mobilitzar el "màxim nombre de recursos" humans encara desconeixen la intensitat que pot tenir la reacció a la sentència judicial al carrer.





Les prioritats de la policia catalana passen per garantir el dret a la manifestació de tots els ciutadans i mantenir separades a les persones d'ideologies oposades.





NOVES TANQUES QUE NO ES PUGUIN volvar NI LLANÇAR





Els antiavalots de la policia catalana també s'han incorporat noves tanques per contenir manifestants que estan pensades perquè no es puguin bolcar ni llançar, i s'inclinen en l'actualitat per l'ús del gas pebre "abans de fer servir les defenses", una eina que els Mossos encara no han fet servir mai.





Entre els estris que completen l'arsenal de la Brimo estan les llançadores de projectils viscoelàstics que van substituir a les escopetes de pilotes de goma --el Parlament les va prohibir en 2015-- i els dispositius acústics, potents altaveus que s'usen per a "informar" o avisar els manifestants d'actuacions policials imminents.





GESTIÓ "PROACTIVA"





La Brimo ha adoptat una gestió "proactiva" de les manifestacions amb caràcter reivindicatiu i que poden generar incidents, el que implica analitzar la mobilització des d'abans que es produeixi per detectar riscos i amenaces, i buscar canals de diàleg i mediació.





Aquest model de "proactivitat" també pot comportar un increment d'actuacions com les identificacions, segons han detallat fonts del cos policial.





La unitat d'antiavalots, però, ha deixat de banda maniobres amb els vehicles conegudes com 'carrusel' i que es feien servir per dispersar manifestants, després de constatar que "no són eines de dispersió".