Prisa ven a Cofina la seva participació de Media Capital

El Consell d'Administració del grup Prisa ha acordat la venda a l'empresa portuguesa Cofina SGPS de la participació del 94,69% que té a través de la seva filial Vertix a la cotitzada Media Capital per un import de 170.600.000 d'euros.













Prisa transmetrà a Cofina la totalitat de la seva participació a la filial Vertix, segons ha precisat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), una operació que valora en 255 milions el 100% de Media Capital, els que suposa un preu de 170.635 808,30 euros per la participació accionarial indirecta de Prisa en el grup portuguès.





Cofina, empresa portuguesa dedicada principalment als mitjans de comunicació, ha obtingut amb caràcter previ a la signatura del contracte compromisos de finançament del preu pactat per part d'entitats de crèdit, de les seves principals accionistes i d'inversors.





En un comunicat, Prisa ha destacat que l'import de l'operació és "molt atractiu" al suposar 7,3 vegades l'ebitda generat pel grup portuguès en els últims dotze mesos (a 30 de juny).





Els fons generats per la venda de Media Capital, que Prisa considera un actiu rendible però no estratègic per al grup, es destinaran a amortitzar deute del grup, la qual cosa accelera el pla de despalanquejament.





Segons les estimacions de la societat, aquesta transacció suposarà una pèrdua comptable estimada en els comptes consolidats de Prisa d'aproximadament 76.400.000 d'euros i de 77,4 milions d'euros en els comptes individuals.





Aquesta operació, segons Prisa, confirma el seu full de ruta per posar el focus en la reducció de l'endeutament i en l'aposta pel creixement rendible, centrat bàsicament en els negocis lligats a l'educació ia la informació.





L'execució de la venda està condicionada a l'obtenció de la preceptiva autorització de les autoritats de competència i reguladores portugueses, a l'aprovació d'un augment de capital per Cofina, a l'obtenció d'un 'waiver' de determinats creditors financers de Prisa, així com a l'aprovació de la transacció per la Junta General de la societat.





Media Capital, el major grup del sector de mitjans a Portugal, és propietària de TVI que, amb els seus canals TVI, TVI 24, TVI Fiction, TVI Reality, TVI Àfrica i TVI Internacional, arriba a 10 milions de parlants de portuguès en tot el món.