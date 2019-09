Més Madrid decideix el seu futur electoral i la tornada de Errejón a unes eleccions

Més Madrid decideix aquest diumenge si anirà a les eleccions generals o no. En el debat de la formació no estarà present Íñigo Errejón, on s'estudiarà si l'expodemita va com a candidat.









S'especula amb que Errejón està acabant la seva candidatura per presentar-la oficialment per acudir als comicis, tal com destaca 'L'Independent'. I és que al no haver pogut convèncer Manuela Carmena perquè sigui cap de llista, el més probable és que acabi sent Íñigo Errejón l'elegit.





A partir de les 17.00 hores d'aquest diumenge, les bases del partit Més Madrid acudiran a una assemblea on discutiran obertament tots els temes en relació a les eleccions del 10N, per la qual cosa perquè el debat sigui "obert i democràtic" entre els militants , no anirà Errejón.









D'aquesta manera, el portaveu parlamentari de Més Madrid també seria el cap de llista per Madrid si finalment el partit es presenta. L'objectiu principal és el d'aconseguir un grup parlamentari al Congrés.





TORNADA ALS FOCUS





El partit discuteix la manca de lideratge a la regió, cosa que suposaria la marxa del seu portaveu a l'Assemblea. Errejón tornarà als focus tard o d'hora, ja fa temps que s'especula amb això i, potser, els comicis del 10N són el moment adequat per a això.