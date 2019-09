Investiguen per terrorisme i rebel·lió els nou membres dels CDR detinguts a Catalunya

La Guàrdia Civil ha llançat aquest dilluns un operatiu per ordre de l'Audiència Nacional contra independentistes radicals catalans que planejaven accions violentes.













L'operatiu dels Serveis d'Informació de la Guàrdia Civil està ordenat pel Jutjat Central número 6 de l'Audiència Nacional i se salda a les 7.30 hores amb nou detinguts.





També es realitzen escorcolls a Sabadell, Parets i Mollet del Vallès.





Els nou detinguts estan imputats per terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius. Els arrestats declararan en l'Audiència Nacional en els pròxims dies.





La Guàrdia Civil ha trobat precursors d'explosius en l'operació contra presumptes independentistes radicals catalans que planejaven accions violentes.





Fonts jurídiques han confirmat que els nou detinguts estan relacionats amb els coneguts com a Comitès de Defensa de la República (CDR) i que tenien capacitat per a cometre accions violentes.





Durant els escorcolls, s'ha confiscat abundant documentació i material informàtic per al seu estudi i anàlisi.





A més, s'ha localitzat abundant material i substàncies, considerades precursors per a la confecció d'explosius, susceptibles de ser emprades en la fabricació d'artefactes a espera de confirmació pels especialistes. L'operació està sota secret de sumari.





FISCALIA





La Fiscalia de l'Audiència Nacional qualifica de grup terrorista als nou detinguts dels CDR i assegura que els seus "projectes terroristes" estaven en un "avançat grau de preparació", perquè ja tenien "objectius seleccionats".





Segons ha informat el Ministeri Públic en un comunicat, l'operació s'ha desenvolupat "davant la certesa de les accions que anaven a perpetrar" aprofitant el període comprès entre l'aniversari del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i la sentència del judici del procés, la data del qual encara no es coneix però que es preveu per a aquest mateix mes.





Per aquest motiu "s'ha decidit procedir a la detenció dels implicats, per a avortar el projecte que podria haver causat danys irreparables a causa de l'avançat dels seus preparatius", explica el comunicat, el títol del qual és "Neutralització acció i grup terrorista d'índole secessionista català".





El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, ha assenyalat aquest dilluns que als detinguts en el marc d'una operació policial a Catalunya se'ls imputa la comissió d'un possible delicte de caràcter violent.





En declaracions a RNE, Marlaska ha comentat breument aquesta operació apuntant que està dirigida "judicialment" i que se li imputa "la possible comissió d'un delicte de caràcter violent a unes determinades organitzacions".





CDR Catalunya ha assegurat que l'operatiu dut a terme a la província de Barcelona contra independentistes per part de la Guàrdia Civil és un intent d'"eliminar la veu crítica".





L'organització ha lamentat en un comunicat que contra aquells que discrepen s'usa com a arma la repressió, i ha subratllat que aquesta no té fre, amb la finalitat de "escapçar les aspiracions democràtiques".





Ha exigit l'alliberament de les nou persones detingudes i ha fet una crida al fet que la gent "surti al carrer perquè se sumi a combatre i fer caure el 155, la Corona i el règim del 78".





A més, el CDR Sabadell, localitat on s'han produït diverses detencions, ha convocat una concentració per a aquest dilluns a les 19 hores en la plaça Doctor Robert de la ciutat per a protestar.





ERC I JXCAT EXIGEIXEN LA COMPAREIXENÇA DE MARLASKA





ERC i JxCat han exigit al ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que rendeixi comptes per la detenció aquesta matinada a Catalunya de nou presumptes independentistes radicals.





Els dos partits independentistes han sol·licitat la compareixença del ministre davant la Comissió d'Interior del Congrés sabent que aquesta no es podrà produir perquè aquest dimarts es dissoldrà la Cambra per la convocatòria de les eleccions generals del 10 de novembre.





"Vius en un país en el qual es deté a gent de matinada per a buscar proves en contra seva. Ho comento perquè en democràcia és just a l'inrevés. L'única pregunta que cal fer-se és qui serà el següent. Ja avisem. El 'Per a ells' era un 'Per a tots'", ha escrit el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, en el seu compte de Twitter.





Per part seva, la portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha reclamat a Marlaska per una operació que ha titllat de "opaca i criminalitzadora contra l'independentisme". "Primer detenen i després investiguen?", s'ha preguntat en la mateixa xarxa social.





"PREVENCIÓ DE POSSIBLES ACTES DELICTIUS"





La delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat que l'operació judicial s'emmarca en la "prevenció de possibles actes delictius que pogués haver-hi".





"És una operació en el marc d'una investigació que fan els tribunals i la policia judicial avui és la Guàrdia Civil encara que podria haver estat qualsevol altre cos de seguretat", ha indicat.





"S'anirà donant la informació que hi hagi per part de la Guàrdia Civil o del jutjat", ha afegit.





El secretari general de PP català, Daniel Serrano, ha sostingut que part de les detencions tenen el seu responsable en el president de la Generalitat, Quim Torra, per utilitzar un llenguatge "bel·licista".





En roda de premsa, Serrano ha defensat que s'ha arribat a aquest punt fruit d'una escalada i verborrea incendiària que Torra ha tingut en els últims mesos, en les seves paraules: "Quan vostè deia que estrenyia els CDR, s'estava referint al que hem conegut aquest matí amb les detencions practicades?".