El Grup Godó intenta salvar 8TV

El Grup Godó intenta salvar el seu canal de televisió 8TV, que no acaba d'arrencar a causa de la competència de TV3.









L'empresa va acudir al Consell Audiovisual de Catalunya per demanar una modificació de la llicència d'emissió de 8TV, amb l'objectiu d'oferir al territori català una programació de tipus més econòmic i cultural.





Durant la present dècada, 8TV ha perdut més de 30 milions d'euros, i la marxa de dues de les estrelles més mediàtiques, Josep Cuní a 2017 i Alfonso Arús a 2018 ha empitjorat la situació.





8TV té una quota de pantalla del 0,7 per cent, enfront del 1,6 per cent de fa un any.