Mas: "El futur del PDeCAT no es decideix a Waterloo"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest dilluns que el futur del PDeCAT no ho decideix el també expresident Carles Puigdemont: "El futur del PDeCAT no es decideix a Waterloo, ho decideixen els associats", encara que ha sostingut que Puigdemont influeix.









"Una cosa és influir i l'altra decidir. L'última paraula la tindran les 14.000 persones associades al partit", ha explicat Mas preguntat el procés de reordenació del PDeCAT i JxCat, en una entrevista a TV3.





Ha dit que si el PDeCAT s'ha d'integrar en JxCat ha de ser perquè aquesta marca vagi més enllà d'un espai electoral: "M'interessa una eina que serveixi per desenvolupar un projecte de país".





Ha considerat que ell i Puigdemont tenen el mateix objectiu, que és que JxCat no sigui només una marca que es presenta a eleccions "sinó una organització política que funcioni amb tots els codis de conducta, estatuts i associats".





Mas ha explicat que estan encallats en la decisió de com ha de ser la integració de les dues marques, perquè el PDeCAT va néixer per ocupar l'espai de Convergència amb una refundació, i que ara no es pot fer una altra sense un objectiu que vagi més enllà perquè " es va fer fa només tres anys".





Preguntat per la resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, ha dit que el pitjor serien eleccions: "No tenen sentit si no sabem que camí se seguirà que no es pugui seguir ara".





Sobre si repetiria de candidat a la presidència de la Generalitat, com altres vegades ha dit, no té ganes de tornar però no ho descarta: "Si estiguéssim en una situació més normalitzada jo em descartaria. Però ara no puc. No ho puc descartar per la situació" que es viu.