Artur Mas es desmarca de la línia de Puigdemont i demana donar suport a la investidura de Sánchez

L'expresident de la Generalitat Artur Mas es torna a desmarcar de les tesis de bloqueig de Carles Puigdemont i s'ha mostrat disposat a negociar la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, amb la possible majoria que conformarien PSOE, Unides Podem i PNB .













En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, Mas ha dit que "no és dir 'no' d'entrada, és a dir, parlarem amb aquesta gent, no només amb el PSOE, sinó amb PSOE i Podem junts, i el PNB , tots els que conformen aquesta possible majoria ".





"Seiem amb ells i identifiquem maneres de que no arribin els altres a governar Espanya, que són els que calarían foc cada dia a casa nostra", ha sentenciat l'expresident.





D'aquesta manera Artur Mas torna a allunyar-se de les posicions més radicals de l'independentisme que impusla Puigdemont, partidari del bloqueig en les legislatures d'Espanya i fins i tot la de Catalunya, que es troba gairebé parada.





Però Mas no és l'únic que en els últims mesos mostren el seu desacord amb el lideratge del líder independentista fugit. Puigdemont ja s'ha carregat el PDeCAT, partit fundat pel seu predecessor i pot acabar dinamitant Junts per Catalunya si segueix bloquejant decisions des de l'exterior. Aquest és l'ambient que es comença a sentir a les files de l'independentisme català conservador.





Mentre els diputats electes semblen seguir les ordres de Puigdemont, en el si del partit i fins i tot en privat senten que la seva intervenció no fa altra cosa que paralitzar la situació i impedir altres vies possibles per arribar a acord amb el govern d'Espanya.





Per això, no és d'estranyar que ja s'estigui parlant de la fundació d'un nou partit liderat per Mas o fins i tot en la possibilitat que es presenti com a candidat a les primàries de Junts per Catalunya si finalment les eleccions autonòmiques es convoquen quan se li aixequi la inhabilitació a l'expresident.