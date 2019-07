Pedro Sánchez llança un missatge clar als seus possibles socis: "El món no gira entorn a l'independentisme"

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha advertit a l'independentisme català que el món no gira al voltant d'ells i s'ha felicitat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi validat totes les decisions que s'han pres fins ara el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional en relació amb el procés independentista.













Pedro Sánchez responia així després de ser preguntat, aquest dijous 4 de juliol, en una entrevista a Tele5, sobre l'afirmació realitzada pels independentistes que el nomenament de Josep Borrell al capdavant de la diplomàcia europea va a ajudar a internacionalitzar el problema català.





El cap de l'Executiu en funcions ha advertit que als independentistes els costa assumir que "el món no gira entorn a l'independentisme català, sinó que cada vegada més està mirant cap coordinades diferents".





En aquest sentit, ha recordat que tant el món com la Unió Europea el que estan fent és cedir i compartir sobirania per fer front a "una globalització que ha de tenir un rostre més humà, afrontar reptes globals com l'emigració, el canvi climàtic, la desigualtat o la igualtat de gènere ".





Segons l'opinió de Sánchez, aquestes qüestions necessiten de la unió i la força de tots i "no de la fragmentació que està defensant l'independentisme".





Dit això, ha posat en valor el qual Espanya hagi aconseguit un dels "principals llocs de representació institucional de la UE". Es tracta, ha dit, d'una notícia "extraordinària" ia més s'ha felicitat que sigui una persona de la "talla política de Pepe Borrell el que ho vagi a liderar".





INDULTS





Pedro Sánchez tampoc ha volgut desvetllar en aquesta ocasió si hi haurà indult per part del Govern per als presos independentistes que resultin condemnats pel Tribunal Suprem per la seva participació en el procés independentista. S'ha tornat a escudar en que no volia interferir en la feina dels jutges, recordant que està pendent que es pugui conèixer en "breu espai de temps" la sentència.





Tot i això, ha volgut deixar clara la seva opinió sobre el treball "extraordinari" del Tribunal Suprem i de la Sala presidida pel magistrat Manuel Marchena. Considera, en aquest sentit, que l'estat de dret i el poder judicial han donat una "imatge exemplar a Europa i al món" amb aquest judici.





A més, ha volgut contrastar les acusacions que fan els independentistes sobre la qualitat democràtica d'Espanya amb les decisions que ha pres el Tribunal de Justícia Europeu, destacant que ha validat i referendat totes les decisions adoptades pel Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. "Això m'omple d'orgull", ha reblat.