Borrell sobre l'independentisme: "No es pot acceptar el pensament únic"

El ministre d'Afers Exteriors en funcions i pròxim cap de la diplomàcia europea , Josep Borrell, ha tornat a mostrar la seva posició davant les reivindicacions del indepentismo i recorda que "no es pot acceptar el pensament únic".













A l'espera de ser elegit nou cap de la diplomàcia europea, el socialista s'ha referit a la manifestació independentista convocada ahir per l'Assamblea Nacional Catalana (ANC) a Estrasburg. "El que no es pot fer és acceptar una hegemonia, un pensament únic i que només es puguin manifestar els que estan a favor de la independència", ha assenyalat Borrell.





El ministre és conscient que l'independentisme "encara té un suport molt gran, és evident, però ja es manifesta d'una altra manera", i ha defensat que la societat catalana li ha faltat gent que sortís a dir que les coses que s'han explicat des del sobiranisme no eren veritat.





En una entrevista a Cadena Ser Catalunya, ha argumentat que "el representant de la UE per a política exterior i de defensa no s'ocupa dels problemes interns dels estats".





"No m'agrada gens ser el dimoni de res, i li asseguro que des del punt de vista humà i personal he manifestat les meves opinions, suposo que tinc el mateix dret que els altres. No ha estat sempre fàcil ni agradable, però penso que hi ha que fer-ho ", ha dit requerit per les seves opinions sobre el moviment sobiranista.





DELEGACIONS DE BERLÍN, LONDRES I SUÏSSA





Sobre la petició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del Ministeri d'Afers Exteriors de tancar tres de les delegacions catalanes a l'estranger -Berlín, Londres i Suïssa--, ha al·legat: "Pensem que fan exercici de competències que no són pròpies d'una comunitat autònoma, sinó que són instruments al servei de la difusió de la propaganda independentista; hi ha molts casos que ho demostren ".





"Si fan activitats completament alienes a la seva funció, l'hem de explicar als tribunals. Vol que mirem a un altre costat i que fem veure que no veiem res?", Ha plantejat.





INVESTIDURA PEDRO SÁNCHEZ





Ha mostrat la seva comprensió sobre les raons del candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez, de descartar un govern de coalició amb Unides Podem per desencallar la seva investidura com a president del Govern, i ha mostrat els seus dubtes sobre Cs: "El paper de Cs no ho entenc molt, em sorprèn bastant. No va néixer per a això ".





"En aquest país sempre ens ha faltat un partit frontissa que estigui enmig dels grans blocs i completi les majories d'uns i altres sense tenir dimensió territorial", ha ressaltat Borrell, que ha atribuït a aquest fet problemes d'estructura territorial.





En la seva opinió, "a Espanya li hagués fet molta falta un partit liberal centrista que hagués completat les majories i Cs semblava que anava a ser això".





Ha criticat que Cs parli dels partits nacionalistes com els 'amics del PSOE', i s'ha preguntat: "Vostè creu que jo estaria amb un govern així? Però jo no sóc la prova del cotó de res".