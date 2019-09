El foc arrasa gairebé 80.000 hectàrees a Espanya, quatre vegades més que fa un any

El foc ha arrasat un total de 77.897,78 hectàrees de superfície aquest any, fins al 15 de setembre, fet que suposa gairebé quatre vegades més que en el mateix període de 2018, amb 21.032,76 hectàrees, i que situa 2019 com el cinquè pitjor any del decenni pel que fa a incendis forestals, segons dades actualitzades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).









No obstant això, la xifra de 2019 és inferior en 754,84 hectàrees a la mitjana de la dècada (78.652,62 hectàrees) i se situa en el cinquè lloc dels deu últims anys, per darrere de 2012, quan es van cremar 203.847,79 hectàrees; 2009, amb 114.924,06 ha; 2017, amb 106.751,92 hectàrees i 2015 amb 78.127,72 ha afectades fins al 15 de setembre.





Segons les dades del MAPA, en total s'han comptabilitzat 9.856 sinistres, dels quals 6.540 van ser conats (menys d'una hectàrea cremada) i 3.316 incendis (més d'una hectàrea cremada).





D'aquests sinistres, catorze van superar les 500 hectàrees de superfície cremada, el que els situa en la categoria de grans incendis forestals (GIF), una xifra quatre vegades i mitja superior a la de 2018, amb 3 GIF, però inferior als 18 grans focs de mitjana en l'últim decenni.





En el que va d'any, en total s'han cremat 9.629,42 hectàrees de superfície herbàcia (pastures i deveses), 25.931,44 hectàrees de superfície arbrada i 42.336,92 hectàrees de matoll i muntanya obert.





Així mateix, el foc ha afectat el 0,280 de la superfície nacional, el que evidencia el repunt respecte al mateix període del 2018, quan les flames van aconseguir el 0,076 del total.





Quant a la distribució geogràfica, el MAPA assenyala que el 43,76 per cent dels sinistres es va produir al nord-oest, mentre que el 39,02 per cent va passar a les comunitats interiors. De la mateixa manera, a la Mediterrània es va registrar el 16,70 per cent dels focs i un 0,52 per cent, a les Canàries.