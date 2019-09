Compromís busca una aliança amb Errejón per al 10-N

Les executives del Bloc i d'Iniciativa pel Poble Valencià, majoritàries en la coalició Compromís, han acordat respectivament decantar per l'opció de Més Madrid, el partit d'Íñigo Errejón, per a una possible aliança davant les pròximes eleccions generals davant la de Unides Podem de Pablo Iglesias.





Encara s'està debatent aquesta opció en l'Executiva de Compromís, en la qual també està representat Els Verds encara que aquest últim soci és el minoritari a la confluència que lidera Mónica Oltra, vicepresidenta del Govern valencià.





L'objectiu és "aconseguir una candidatura àmplia que sigui clau per a conformar un govern d'esquerres".





Compromís realitzarà una consulta amb les seves bases, en la qual hi ha dues opcions: acudir units a una coalició de totes les esquerres (amb Mas Madrid i Unides Podemos) o bé "afermar l'aliança amb Mas Madrid".



Sigui com sigui l'opció triat, l'objectiu és que després s'iniciï el diàleg amb Íñigo Errejón per a buscar la fórmula de l'aliança.





La decisió es produeix només un dia després que Errejón anunciés que el seu partit, nascut a Madrid, es presentaria als comicis nacionals.





(Notícia en ampliació)