Errejón davant Iglesias, la morbositat de les eleccions del 10-N

Aquest ha estat un cap de setmana passat per aigua en algunes zones d'Espanya, mentre que, en el panorama polític nacional, les mirades estaven posades en la decisió de Més Madrid de presentar-se a les eleccions del 10-N. Finalment, serà així, si Iñigo Errejón està disposat a encapçalar la candidatura del seu partit després d'esfullar diverses margarides, gràcies al 99% dels 400 militants que li proposen per encapçalar la candidatura després que Manuela Carmena declinarà ser el cap de cartell.









Ara queda per definir en quines circumscripcions presenten candidatures i qui les encapçalarà. En els propers dies s'aniran coneixent els noms.





La candidatura d'Iñigo Errejón significarà un torpede a la línia de flotació dels seus antics companys de Podem, ara transformat en Unides Podem per donar-li un perfil més feminista, amb la vista posada en un futur de la presència d'una dona com a candidata a la presidència del govern. Per a les del 10-N amb tota probabilitat aquesta situació no va a produir-se. La llista que es maneja és d'una certa continuïtat: Pablo Iglesias de primer i Irene Montero de segona, com està manat, -amb més presència mediàtica- i la resta d'integrants, seran de la corda del cap, ja que els crítics han desaparegut de la formació morada.





La possibilitat que Més Madrid pugui confluir amb les Marees no està descartada a causa de les greus i insalvables diferències que han tingut en els últims temps amb la direcció podemita. A Catalunya, el partit de Colau té la intenció de seguir la seva aliança amb Podem; s'ha fet amb el poder de la formació, el que vol dir que si Errejón presenta llista, els comuns poden perdre vots davant un més que previsible cap de llista Jaume Asens -per cert que ha fet un canvi de imatge- amb els seus deliris independentistes que tant molesten a una bona part de la militància que no se sent identificada amb ell.





Iñigo Errejón té bona imatge, no està cremat, és un perfil moderat, té tarannà negociador i pot recollir vots dels desencantats de Podem. Quants? Aquesta és la incògnita.





Mentrestant, Ciutadans, un altre dels possibles perjudicats, segons les enquestes, té al seu líder Albert Rivera tancat en el seu cercle petit. S'ha tornat desconfiat i més prepotent, no es creu les enquestes i aspira, a seure en el consell de ministres. Amb qui? Depèn de com es puguin quadrar els números després de conèixer els resultats. En política, dos més dos no han de ser quatre, s'ha comprovat al llarg de la història: matemàtiques i política no van precisament de la mà.





L'altre perjudicat de l'avançament electoral el trobem en Vox, que ha perdut força i es parla d'una pèrdua important de diputats. Potser per aquestes previsions, Abascal ja ha començat a marcar perfil propi. Necessita mantenir el mateix nombre d'escons i ser la clau del possible govern de PP i Ciutadans.





El que sí que queda clar és que, amb la presència d'Errejón en la política nacional i la seva lluita per restar-li vots a Podem, s'afegeixen més elements a l'hora que Pedro Sánchez tingui una altra opció de pacte que no sigui la de Podem. Això sí, depenen dels escons que pugui aconseguir el polític amb cara de nen.





El morbo està servit; finalment, Errejón s'enfronta a Iglesias.