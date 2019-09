La Guàrdia Civil registra la nau industrial de Magrudis pel brot de listeriosi

Efectius de la Unitat Central Operativa Mediambientals (Ucoma) han activat aquest dimarts un dispositiu especial consistent en precintar i realitzar un registre a la nau industrial de Magrudis, empresa que va comercialitzar la carn mechada 'La Mechá' el qual va donar positiu per listèria, per ordre del Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla, organismno judicial que ha iniciat una investigació per aclarir si hi ha responsabilitat penal davant l'alerta sanitària per listeriosi, que ha afectat més de 200 persones i ha provocat tres morts.









Segons han informat fonts de l'Institut Armat, al llarg d'aquest dimarts es van a realitzar diversos registres a la nau industrial de Magrudis, situada al Polígon Industrial de Sevilla, per efectius d'una unitat d'actuació específica que depèn del Servei de Protecció de Naturalesa (Seprona) i que està encarregada de les diligències d'investigació.





Cal apuntar que la titular Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, va traslladar al Ucoma un informe que reflecteix que una mostra d'un lot de carn 'La metxa' de l'empresa Magrudis va donar positiu per listèria el passat mes de febrer.





Segons han informat fonts judicials, l'informe remès, que ha estat admès per avançar en la investigació per la jutge instructora Pilar Ordóñez, indica que es va avisar "en temps i forma" a Magrudis de la contaminació dels seus productes pel bacteri 'listeria monocytogenes' .





De fet, en l'acte d'admissió a tràmit de la querella interposada per Facua-Consumidors en Acció contra Magrudis i els seus responsables, la magistrada indica que aquest informe, que va ser aportat el passat 10 de setembre, s'uneixi a les diligències d'investigació així com que es faciliti còpia del mateix als agents de la Unitat Central Operativa de Medi Ambient (Ucoma) de la Guàrdia Civil, organisme encarregat de la investigació.





Cal apuntar que el jutjat va admetre a tràmit la querella de Facua tota vegada que els fets denunciats poden ser constitutius d'un delicte contra la salut pública i lesions. D'aquesta manera, s'han iniciat diligències per aclarir els fets i discernir si es cita com investigat als responsables de Magrudis.