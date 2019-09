Iberdrola reforça els seus objectius en matèria de sostenibilitat

Iberdrola, una de les principals companyies d'energia renovable del món, ha reforçat els seus objectius en matèria de sostenibilitat a convertir-se en la primera empresa espanyola a subscriure la iniciativa EV100 de The Climate Group.









EV100 és una iniciativa global que reuneix empreses visionàries compromeses amb accelerar la transició cap als vehicles elèctrics -ev, per les sigles en anglès- i amb convertir el transport elèctric en el nou estàndard d'aquí a 2030.





En virtut de l'acord, segellat en el marc de la Setmana del Clima de Nova York, Iberdrola electrificarà del tot la seva flota de vehicles i facilitarà la recàrrega al personal en els seus negocis a Espanya i Regne Unit -en aquells llocs en què les condicions del mercat d'EV ho permetin- d'aquí a 2030.





Iberdrola també aspira a complir aquest objectiu al Brasil, Mèxic i els Estats Units, si bé això dependrà de les característiques i l'evolució dels mercats d'EV en cada un d'aquests països. En el marc d'aquesta col·laboració, Iberdrola treballarà amb The Climate Group per involucrar els principals grups d'interès en aquests països per tal de superar les barreres existents.





Ignacio Galán, president d'Iberdrola, ha assenyalat que "la nostra companyia porta vint anys liderant la transició energètica i col·labora amb una àmplia gamma d'iniciatives dirigides a fomentar la sostenibilitat del planeta. Des de fa anys hem treballat de forma agosarada per oferir solucions de mobilitat elèctrica tant al nostre personal com als nostres clients, de manera que la iniciativa EV100 s'ajusta a la perfecció als nostres objectius.





L'electrificació del sector del transport, unida a l'increment de l'energia elèctrica procedent de fonts renovables, ajudarà en la lluita contra el canvi climàtic, reduirà la contaminació i incrementarà l'eficiència energètica ".





Per la seva banda, Helen Clarkson, CEO de The Climate Group, ha comentat que "estem encantats de donar la benvinguda a la nostra primera empresa espanyola a EV100. Iberdrola ha compromès una de les flotes més grans en aquesta ronda d'anuncis, amb 3.500 vehicles preparats per ser elèctrics en 2030, un gran primer pas per a nosaltres a Espanya, que amb sort servirà d'exemple per a altres companyies al país. La Setmana del Clima de Nova York és un moment molt adequat perquè una companyia s'incorpori a la nostra iniciativa, envoltada de líders corporatius ambiciosos i d'idees afins que impulsen el canvi a tot el món ".





FLOTA DE 3.500 VEHICLES ELÈCTRICS A ESPANYA I REGNE UNIT





Mitjançant l'adhesió a aquesta iniciativa, Iberdrola es compromet a disposar d'una flota integrada per més de 3.500 vehicles completament elèctrics a Espanya i el Regne Unit per a l'any 2030.

Aquesta flota inclou turismes i furgonetes lleugeres, a més de vehicles tot terreny utilitzats per a tasques de manteniment en parcs eòlics i línies elèctriques, com SUV, camionetes i grues amb cistella per elevació de persones.





Iberdrola ja s'ha compromès a instal·lar a Espanya fins a 16.000 punts de recàrrega a les llars i 9.000 en els centres de treball per a 2021. A més, disposa del programa Smart Mobility per a clients, que inclou tant la instal·lació d'un punt de recàrrega com una tarifa especial per carregar els vehicles amb electricitat d'origen verd.





Al Regne Unit, la filial del grup, ScottishPower, ha estat la primera companyia elèctrica en oferir un paquet integral de mobilitat elèctrica als seus clients. A través del destacat venedor d'automòbils Arnold Clark, els compradors poden adquirir o llogar un EV de la seva elecció, demanar cita per instal·lar un punt de recàrrega a casa i registrar-se per accedir a una tarifa elèctrica intel·ligent 100% renovable com a part del mateix paquet.





Als EUA, la filial Avangrid acaba d'anunciar l'ampliació de la seva aliança amb Nissan Amèrica del Nord, mitjançant la qual oferirà als 3,2 milions de clients i empleats de Nova York, Nova Anglaterra i Oregon un descompte de 5.000 dòlars per la compra d'un Nissan LEAF EV. Així mateix, l'empresa ha realitzat una inversió de 34 milions de dòlars per ampliar la infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics a Maine i Nova York.