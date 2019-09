El parc eòlic marí East Anglia One comença a generar energia elèctrica neta

Iberdrola ha connectat a la xarxa elèctrica britànica el parc eòlic marí East Anglia One, que construeix en aigües del mar del Nord, a uns 50 quilòmetres de la costa del comtat anglès de Suffolk, i la posada en marxa està prevista per al proper any.





En concret, el primer dels seus 102 aerogeneradors, denominat WTG E19, ja ha subministrat energia elèctrica neta a la subestació terrestre situada a la localitat de Burstall. La seva filial ScottishPower Renewables, que ja ha instal·lat 25 turbines en l'emplaçament al llarg d'aquest estiu, anirà connectant-les a la xarxa de mica en mica.









Amb una inversió aproximada de 2.500 milions de lliures i cobrint àrea de 300 km2, East Anglia One és un dels projectes en desenvolupament més rellevants d'Iberdrola i la major iniciativa renovable promoguda mai per una empresa espanyola.





Quan entri en operació, el 2020, el parc serà el més gran del món, en comptar amb una capacitat instal·lada de 714 megawatts (MW), amb la qual proveirà d'energia neta a 630.000 llars britàniques.





Charlie Jordan, director del projecte East Anglia One, ha assenyalat que "és una gran fita connectar la primera turbina a la xarxa, que plasma els increïbles esforços de tots, des de proveïdors locals fins empleats dels negocis nacionals i internacionals. Un cop a ple funcionament, East Anglia One produirà l'energia renovable que el Regne Unit necessita, a la vegada que proporcionarà treballs estables i oportunitats a la gent i negocis de la regió ".





"La primera connexió a la xarxa és important per a qualsevol projecte energètic i felicito a l'equip de ScottishPower Renewables que treballa per East Anglia One des de Great Yarmouth. Es tracta d'una iniciativa important per Suffolk i el Regne Unit i estem desitjant que arribi el dia en que les 102 turbines d'última generació estiguin produint energia neta", ha comentat, per la seva banda, Ed Northam, director executiu al Regne Unit i Europa de Green Investment Group (GIG).





La construcció d'East Anglia One està impulsant la indústria eòlica marina a Europa, donant ocupació a més 1.300 persones en diversos països -Espanya, Regne Unit, Països Baixos, Emirats Àrabs Units-i sent clau per a diversos sectors, com el naval.





El projecte ha tingut un gran efecte tractor a Espanya, ja que Iberdrola ha comptat amb la participació empreses locals com Navantia, Windar o Siemens-Gamesa per al desenvolupament de bona part dels components claus del parc.





Iberdrola, ferma aposta per l'eòlica marina





Durant els propers anys, Iberdrola redoblarà la seva aposta per l'energia eòlica marina, amb el desenvolupament d'una cartera de projectes superior als 10.000 MW. Aquest creixement s'articularà, fonamentalment, al voltant de tres eixos: el Mar del Nord, el Mar Bàltic i els Estats Units.





D'aquesta manera, la generació neta al mar serà un pilar fonamental de l'estratègia de la companyia, que preveu destinar al negoci renovable un 39% dels 34.000 milions d'euros d'inversió previstos per al període 2018-2022: 13.260 milions d'euros.





Actualment, el grup ja té en operació dos parcs eòlics marins: West of Duddon Sands, engegat el 2014 al Mar d'Irlanda; i Wikinger, en aigües alemanyes del Mar Bàltic i en funcionament des de desembre de 2017.





Als Estats Units, Iberdrola ja està promovent el major parc eòlic marí a gran escala del país: Vineyard Wind. Situat davant de les costes de l'estat de Massachusetts, els seus 800 MW de potència seran capaços d'atendre les necessitats energètiques d'1 milió de llars.





A Alemanya, l'empresa es va adjudicar, a l'abril de 2018, dues noves instal·lacions al Bàltic amb una potència total de 486 MW: Baltic Eagle i Wikinger Süd.





A aquests nous parcs es sumarà Sant-Brieuc, en aigües franceses, l'entrada en operació es preveu per 2022. Tindrà una potència de 496 MW i estarà ubicat davant de la costa de la Bretanya francesa, 20 quilòmetres mar endins.





Amb els projectes en marxa, la companyia haurà instal·lat 2.000 MW eòlics marins a la fi de 2022, als quals s'afegiran altres 1.000 més enllà d'aquest any.





Iberdrola es troba davant d'una gran oportunitat de creixement, ja que tant al Regne Unit com als Estats Units existeixen ambiciosos objectius de nova potència eòlica marina per als propers anys: 30.000 MW per al 2030 en el primer i 25.000 MW en el segon, amb diferents horitzons temporals.