Rècord de turistes a Barcelona amb més de 8 milions fins a l'agost

El regidor de Turisme i Indústries Culturals de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicat que la ciutat ha rebut entre gener i agost d'aquest 2019 prop de 8,1 milions de turistes, que han realitzat més de 22 milions de pernoctacions, les xifres més altes de tota la sèrie històrica de Barcelona.









En una roda de premsa, ha admès que es necessita millorar la gestió del sector: "No estem en contra del sector, però hem de gestionar-millor", i ha admès que estudien alternatives per reduir el turisme de sol i platja parell augmentar l'atractiu cultural , així com ampliar el perímetre de la ciutat que més es visita.





"No farem política contra el turisme", encara que ha convingut que s'han d'abordar les seves externalitats negatives com l'augment de la contaminació, els problemes de mobilitat i l'existència de pisos turístics il·legals, i ha assegurat que l'Ajuntament compta amb el suport del sector per afrontar aquests fenòmens.