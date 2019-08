Els turistes japonesos a Catalunya gasten el triple que la resta

Els turistes japonesos que visiten Catalunya gasten 471,9 euros de mitjana per persona i dia, el que representa el triple que la resta de turistes internacionals, i de gener a juny el turisme japonès a la comunitat catalana ha crescut un 30%, per la que es preveu arribar als 400.000 a finals d'any.













"Els turistes japonesos recullen molt bé el que nosaltres volem potenciar en aquest pla estratègic de turisme, que és desconcentrar, desestacionalitzar i incrementar la despesa", ha explicat la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón.





La meitat dels turistes japonesos tornen una segona vegada a Catalunya i quan ho fan ja no escullen Barcelona com a destinació: "Fugen del sol i platja, per tant complementen molt bé aquesta oferta. La cultura asiàtica busca cultura i gastronomia".





CHACÓN DEMANA EL VOL DIRECTE BARCELONA-TÒQUIO





La consellera ha sostingut que els ajudaria moltíssim el vol Barcelona-Tòquio per millorar la promoció del seu destí, i ha explicat que al novembre realitzaran una altra missió a país nipó amb 15 empreses catalanes per conèixer operadors turístics i agències de viatge japoneses.