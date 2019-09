Cs denuncia Torra davant la Junta Electoral per exhibir "propaganda separatista" en els edificis

El president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha anunciat que el seu partit ha denunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, davant la Junta Electoral Central (JEC) per l'exhibició de "propaganda separatista" en edificis públics de la Generalitat a període electoral i que han demanat que es retiri.









En declaracions als mitjans després de la intervenció de Torra en el Debat de Política General, ha lamentat que hagi estat "un debat de política ficció dictat pel fugat de Waterloo", en al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont, i ha criticat que Torra hagi tingut paraules de suport als CDR detinguts per presumpte delicte de terrorisme i no hagi parlat de llistes d'espera o pobresa infantil.





Així mateix, ha criticat que Torra hagi rubricat el seu discurs assegurant que ho tornaran a fer i que volen exercir l'autodeterminació, i s'ha preguntat on és el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que porta 48 hores sense comparèixer: "No sé si el senyor Sánchez dorm o no tranquil però el que mereixem és un president que li tregui el son la falta de llibertat a Catalunya ".