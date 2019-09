S'obre un procés d''impeachment' contra Trump per destituir-lo

L'obertura d'una investigació a la Cambra de Representants per al possible inici d'un judici polític contra el president dels Estats Units, Donald Trump, ha desencadenat la caixa dels trons en la política nord-americana, sense que per ara estigui clar qui pot sortir beneficiat d'aquest arriscat moviment.









El Partit Demòcrata s'havia mostrat dividit en aquests últims mesos, amb un sector més combatiu que reclamava a crits l''impeachment' i una ala més moderada, liderada per la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, que s'havia mostrat més cauta davant el que seria el quart inici d'un judici polític en la història dels Estats Units.





La gota que ha fet vessar el got va caure el 25 de juliol, quan Trump va parlar per telèfon amb el seu homòleg d'Ucraïna, Volodimir Zelenski. Part del contingut d'aquesta crida va fer saltar les alarmes d'un membre de la Intel·ligència que va advertir d'una possible pressió inacceptable per part del mandatari nord-americà, segons les filtracions dels últims dies.





A l'espera de conèixer el contingut exacte de la trucada, Trump sí que ha reconegut que va parlar amb Zelenski de l'exvicepresident Joe Biden i del seu fill, Hunter, encara que no s'ha referit a l'abast de la conversa i si, com apunten diversos mitjans, va demanar que es examinessin presumptes irregularitats sota l'amenaça no verbalitzada d'una reducció de l'ajuda a Ucraïna.





Pelosi va extreure de les declaracions de Trump que aquest "ha admès que va demanar al president d'Ucraïna que portés a terme accions que el beneficiaran políticament", fet que podria suposar una violació "greu" de la Constitució. "Les accions de la Presidència Trump han revelat el fet deshonest de la traïció del president al seu jura del càrrec, una traïció a la seguretat nacional i a la integritat de les eleccions", ha subratllat.





La cap de la Cambra de Representants, la tercera autoritat del país per sota del president i el vicepresident, va recordar a Trump que "ningú està per sobre de la llei", per la qual cosa va confirmar l'obertura d'una investigació oficial per determinar la viabilitat de un futur 'impeachment'.





La Constitució estableix que un president pot ser cessat per "traïció, suborn, crims o altres delictes menors", una definició ambigua que durant processos anteriors ha abastat des de situacions de presumpta corrupció a abusos de poder. No ha de tractar-se necessàriament d'un delicte penal ni cal demostrar res més enllà de tot dubte.





La Comissió Judicial de la Cambra ha liderat històricament les investigacions per a un judici polític, però els líders del Partit Demòcrata també poden optar per posar a càrrec d'un comitè seleccionat 'ad hoc'. Els demòcrates són majoria a la cambra baixa, de manera que podrien acusar Trump sense cap vot republicà.





Si una majoria simple de la Cambra de Representants -composta per un total de 435 membres- dóna suport a la presentació de càrrecs, coneguts sota la denominació formal d'"articles de judici polític", la pilota passa a la teulada del Senat, l'escenari on es duria a terme el judici pròpiament dit per determinar la culpabilitat o innocència de Trump.





En aquesta segona fase, els membres de la Cambra de Representants farien les vegades de fiscals, els senadors actuarien de jurats i el president del Tribunal Suprem exerciria de supervisor màxim. La condemna i destitució de l'inquilí de la Casa Blanca requereix en aquest cas del vot a favor de dos terços dels cent senadors.





Els republicans van perdre en les últimes eleccions legislatives el control de la cambra baixa, però van mantenir el de la cambra alta, de manera que podrien fins i tot desestimar els càrrecs contra Trump sense considerar tan sols les evidències que puguin presentar els demòcrates.





El Senat es renova per terços cada dos anys i, a l'espera del que pugui passar al novembre de 2020, en l'actualitat compta amb 53 republicans, 45 demòcrates i dos independents, si bé aquests últims voten en la majoria de les ocasions del costat del Partit Demòcrata. Perquè Trump sigui destituït -serien necessaris 67 vots- caldria que almenys 20 republicans canviessin de bàndol.





L'entorn de Trump ha deixat caure en els últims mesos que l''impeachment' podria acabar per beneficiar el president, especialment de cara a la reelecció en 2020, tota vegada que no només podria sobreviure al desafiament sinó presentar-se com a víctima del sistema. Entre les veus reticents del Partit Demòcrata també havia estès aquest temor.





Per ara, cap president ha estat cessat pel Congrés, malgrat els tres processos que es van iniciar contra Richard Nixon, Andrew Johnson i Bill Clinton. El cas contra Nixon va quedar arxivat després de la seva dimissió, mentre que l''impeachment' contra Johnson i Clinton va arribar al Senat però no va prosperar en la fase final.





La destitució de Trump suposaria l'ascens automàtic del seu número dos, el vicepresident Mike Pence, que assumiria el poder durant el que resta de mandat, és a dir, fins el 20 de gener de 2021.