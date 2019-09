Roldán (Cs) a Torra sobre els CDR detinguts: "Demani als seus comandaments que parin"

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, que demani disculpes per haver sortit a defensar els CDR detinguts per presumptes delictes de terrorisme i tinença d'explosius, i li ha exigit que demani "als seus comandaments que parin".









En el seu torn de rèplica en el Debat de Política General, Roldán ha exhibit una fotografia de l'atemptat a la casa quarter de Vic (Barcelona) perquè "mai oblidi fins on pot arribar l'odi i la fractura", i ha citat com a exemple les protestes davant casernes de la Guàrdia Civil i els càntics contra ells.





"Té avui aquí l'oportunitat de sortir i condemnar aquests fets davant de tots els catalans i de demanar als seus comandaments que parin i dir-los que han anat massa lluny", ha dit.





"Poseu fre a aquesta bogeria perquè va a acabar molt malament", ha insistit Roldán, que ha afegit que un president que ella considera normal hauria condemnat la violència i defensat a les forces de seguretat després de tenir a persones per presumptes delictes de terrorisme i tinença d'explosius, però que en canvi ell els ha ovacionat i encoratjat, en les seves paraules.





Ha reclamat al president català deixar de jugar amb foc: "Deixin de banalitzar el mal i de blanquejar els terroristes i d'atiar als CDR contra els catalans constitucionalistes".





També li ha titllat de "piròman" quan va demanar als CDR que estrenyessin, i ha considerat que és un irresponsable que ha aconseguit superar el seu predecessor Carles Puigdemont.





CRIDA A L'ORDRE PER PART DE TORRENT





El discurs de Roldán ha provocat la intervenció del president del Parlament, Roger Torrent, que l'ha cridat a l'ordre en dues ocasions perquè les seves expressions "sobrepassen tots els límits", al que ella ha respost acusant-lo de silenciar l'oposició i de no tenir la mateixa reacció quan parlen altres grups.





"Vostès no són demòcrates perquè els demòcrates no donen cops d'estat", ha criticat Roldán al president, al qual ha criticat per la seva incapacitat de governar a una comunitat autònoma, i per desentendre, segons ella, dels principals problemes dels catalans com són les llistes d'espera i els barracons.