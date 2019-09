El Parlament obre el Debat de Política General a l'espera de la sentència del procés

El Parlament obre a les 11 d'aquest dimecres el Debat de Política General, en què el president de la Generalitat, Quim Torra, ha de valorar la situació de Catalunya i debat amb l'oposició dies abans que el Tribunal Suprem dicti la sentència de l'1-O.









El ple comença a les 11 amb la intervenció de Torra sense límit de temps; després d'una pausa, a la tarda intervindran els grups durant 30 minuts cadascun -els subgrups de la CUP i el PP tindran 15- i després s'obrirà un torn de rèplica.





Els grups podran presentar un total de 20 propostes de resolució -la CUP i el PP 14-, que la Taula haurà d'admetre a tràmit, i s'obrirà un termini per presentar esmenes; dijous a les 16.00 es reprèn el ple amb el debat i la votació d'aquestes iniciatives.





Aquest ple havia de coincidir amb el judici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Torra per presumpta desobediència: estava fixat que comencés el mateix dimecres a les 09.30, el que generava una polèmica sobre què anava a fer el president, que en les últimes setmanes havia mantingut la seva voluntat d'assistir al ple.





Mentre que la seva assistència al Debat de Política General és imprescindible perquè se celebri el ple perquè ha d'intervenir i debatre amb l'oposició, Torra no està obligat a estar en el judici perquè no s'enfronta a una petició de pena de presó superior a dos anys , com estableix l'article 786 de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim).





No obstant això, el divendres el TSJC va comunicar que ajornava el judici fins al 18 de novembre "per impossibilitat material de tramitar complidament la recusació" que Torra ha presentat contra el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, que havien de jutjar , així com contra el magistrat Carlos Ramos, instructor d'aquestes recusacions.