La majoria dels catalans segueix sentint-se tan espanyol com català després de set anys de 'procés'

Un 41,2% dels catalans se sent tan espanyol com català, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que llança que un 17,4% se sent més català que espanyol i que un 2,8% se sent més espanyol que català.





L'enquesta es va realitzar entre el 3 i 25 de juny amb una mostra de 1.200 persones entrevistades i compta amb un marge d'error del 2,83.









A la pregunta sobre 'amb quina d'aquestes frases se sent més identificat', un 20,1% va optar per 'només català', mentre que un 8,2% ha optat per 'només espanyol'; un 4,1% no ho sap i un 6,3% no contesta.





A l'eix esquerra dreta, el 43,8% dels catalans es considera d'esquerres, un 10,8% de centre esquerra i un 10,2% de centre.





Un 4,8% dels enquestats es considera de dretes, un 2,9% és de centre-dreta, un 3,5% d'extrema esquerra i un 0,4% d'extrema dreta.





Hi ha un 15,2% dels enquestats que no ho sap, mentre que un 8,6% no contesta a la pregunta del CEO.





OPINIÓ SOBRE SANITAT





L'enquesta òmnibus del CEO també pregunta als catalans sobre el sistema de salut públic. El 45,5% dels catalans que ha anat o ha consultat a un servei sanitari d'urgències en els últims tres mesos no va veure adequat el temps d'espera fins a ser atès de forma completa, mentre que el 54,2% sí que ho va veure adequat , segons l'enquesta òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.





El 35,3% del total d'enquestats va afirmar haver anat a Urgències en l'últim trimestre, mentre que el 42,7% del total va dir haver acompanyat a un malalt a Urgències, i entre aquests últims, els que no veuen adequat el temps de espera creix al 50,4%, enfront del 49,4% que ho veu adequat.





Sobre que "tots els ciutadans de Catalunya tinguin dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública", el 53,1% afirma estar 'molt d'acord'; el 37%, 'd'acord'; el 2%, 'ni d'acord ni en desacord'; el 5,1%, 'en desacord', i el 1,8% 'molt en desacord'.





EUTANÀSIA





L'enquesta també ha consultat sobre l'eutanàsia: "En el cas de patir una malaltia que en un termini breu de temps hagi de conduir a la mort, estaria molt d'acord, d'acord, en desacord o molt en desacord amb poder disposar de la seva vida i acabar amb ella quan ho cregui convenient?".





A aquesta pregunta, el 60,8% va assegurar estar 'molt d'acord' i el 23,9% 'd'acord' --que sumen un 84,7% favorable--, enfront del 5,5% que està 'en desacord' i el 5,3%' molt en desacord'--un 10,8% no favorable--, i el 1,9% que va dir estar "ni d'acord ni en desacord'; el 2,3% 'no sap' i el 0,3% 'no contesta'.