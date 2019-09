Endesa es fa amb el nou contracte de subministrament d'energia de la Junta d'Andalusia

Endesa és l'adjudicatària del nou contracte centralitzat de subministrament d'energia elèctrica, per primera vegada d'origen 100% renovable, que ha licitat la Conselleria d'Hisenda, Indústria i Energia, per a uns 5.000 punts de subministrament d'organismes públics adherits a la Xarxa d'Energia de la Junta d'Andalusia (REDEJA), que es formalitzarà sota la figura d'acord Marc i té un valor màxim de facturació estimat de 500 milions d'euros.









Dues comercialitzadores també han presentat ofertes per subministrar electricitat a l'Administració regional, ha informat la Conselleria d'Hisenda a través d'una nota. La Conselleria d'Hisenda va publicar aquest dimarts al perfil del contractant de la Junta d'Andalusia la classificació de les ofertes presentades, en què Endesa ocupa el primer lloc després d'haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.





El nou Acord Marc entrarà en vigor el 31 d'octubre i substituirà l'actual Acord Marc, que estava en vigor des de finals de 2015. La seva vigència serà de dos anys amb possibilitat de pròrroga per altres dos anys més.





Dins de la política d'estalvi de l'actual Executiu regional, la Junta ha establert en la licitació unes condicions orientades a reduir al màxim l'impacte de la pujada del preu de l'energia produïda en els últims anys.





Això ha fet que, a través d'aquesta nova contractació, s'hagin aconseguit uns preus molt competitius, perquè la Junta pagarà de mitjana un 12,7% menys que si comprés directament l'electricitat als preus del mercat elèctric, que s'han incrementat un 21% de mitjana en els últims quatre anys, entre 2016 i 2019.





L'actual contracte suposarà que, per aconseguir unes tarifes el més competitives possibles, el preu no serà fix durant tot el període de vigència de l'Acord Marc, sinó que es revisarà anualment. Aquesta fórmula permetrà ajustar els preus i es pretén aprofitar les previsibles baixades del terme d'energia per l'entrada de nova generació renovable.





Per primera vegada s'ha exigit a l'empresa comercialitzadora adjudicatària del contracte que acrediti que el 100% del total de l'energia elèctrica que subministri té origen renovable.





L'empresa acreditarà aquesta circumstància mitjançant certificats d'origen provinent de fonts renovables i de cogeneració d'alta eficiència, segons estableix la Circular 1/2018 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), per la qual es regula la gestió del sistema de garantia d'origen de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables.





En exigir aquestes garanties d'origen, s'obliga a la comercialitzadora adjudicatària a comprar energia a productors d'energia renovable, el que redundarà en una disminució de les emissions de CO2 a l'atmosfera.





La guanyadora del contracte també haurà de millorar l'actual Plataforma Virtual Telemàtica mitjançant la qual l'Agència Andalusa de l'Energia tramita tots els treballs associats a l'Acord Marc, el que simplificarà i optimitzarà les gestions relacionades amb els subministraments com les modificacions de paràmetres de contractació, altes de nous subministraments, baixes, o facturació.





L'Agència Andalusa de l'Energia serà l'encarregada de gestionar aquest nou contracte centralitzat per reduir al màxim possible la factura elèctrica dels edificis de l'Administració regional, que tenen un consum d'electricitat anual al voltant de 950 GWh (gigawatts hora), l'equivalent a la demanda elèctrica de les ciutats d'Almeria i Jaén tot un any.





REDEJA ha comptat amb 72 entitats adherides, entre elles, instituts d'ensenyament secundari, oficines administratives, complexos hospitalaris, oficines d'ocupació i universitats.