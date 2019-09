Marlaska anuncia que duran a terme l'exhumació de Franco amb "sigil"

El ministre d'Interior, Francisco Grande-Marlaska, ha afirmat aquest dimecres que "no volem un espectacle" de l'exhumació de Franco, que, ha dit, "es farà amb el suficient sigil i sense interferir en la vida".





Així s'ha expressat al ministre després d'assistir a l'acte central del Dia de la Policia Nacional, celebrat aquest migdia a Logronyo.









Com ha dit Marlaska als mitjans de comunicació, el moment de l'exhumació i inhumació del dictador "serà un dia per la serietat i, sobretot, per a la democràcia".





En les seves paraules, "la resolució ahir del Tribunal Suprem, el nostre alt tribunal, marca una fita, una victòria de la democràcia".





"Que reposi -ha afegit- amb la dignitat que mereix tot ésser humà, però el que no podia ser era l'exaltació diàriament d'un dictador, amb el consegüent menyspreu a tantes víctimes que van patir la seva dictadura".





El ministre ha afirmat que, per dur a terme la sortida de Franco del Valle de los Caídos i la seva posterior enterrament al cementiri del Pardo, "s'obrirà el protocol de seguretat necessari perquè tot es faci amb la major diligència possible i obviant l'espectacle".





"Això -ha subratllat- és una victòria de la democràcia, però la democràcia no es nodreix d'espectacles, es nodreix de serietat i d'executar el que ve acordat a la llei".





Sobre el futur destí de la Vall dels Caiguts, un cop surti el cadàver de Franco, Grande-Marlaska ha estat caut, i ha ressenyat que "serà una cosa a determinar".





En aquest sentit, ha apostat per "seguir pensant en arribar a la màxima unanimitat de tota la ciutadania espanyola, perquè tots patim la dictadura" i ha ressenyat que "tots volem un lloc de retrobament, que desitgem des de fa 40 anys".





"De tota manera -ha insistit- deixem que tothom treballi i així segur que tindrà el contingut i l'espai que la ciutadania espanyola entengui que és el més raonable per satisfer a les víctimes".





I sobre la possible data per a l'exhumació, després que ahir mateix, la vicepresidenta del Govern Carmen Calvo apuntés que seria abans de la campanya del 10N, Marlaska ha dit que "ja veurem, depèn de dictar un acord adequat".





"Aquest Govern, en funcions que no ho estava, el que fem és treballar i seguirem treballant per complir totes les resolucions judicials. Però serà amb el suficient sigil i evidentment, no interferint amb la resta de la vida".





Per això, ha insistit que "no volem espectacle, ja que és un dia per a la democràcia, i volem que segueixi sent això, un dia per a la serietat i la democràcia".





"Complirem les resolucions del Parlament espanyol, sobre que s'ha d'actuar per preservar la memòria de les víctimes amb l'exhumació del dictador, perquè era una exaltació que no cabia en un Estat de Dret", ha finalitzat el ministre.