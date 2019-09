El Consell d'Administració d'Abertis aprova el nomenament de Fabio Cerchiai com a nou conseller

El Consell d'Administració d'Abertis, reunit avui, ha aprovat el nomenament de Fabio Cerchiai com a nou conseller de la companyia en substitució de Giovanni Castellucci, que ha presentat la seva renúncia després d'haver dimitit com a conseller delegat d'Atlantia la setmana passada.









Fabio Cerchiai és president d'Atlantia des d'abril de 2010. Nascut a Florència el 1944, és llicenciat en Economia per la Universitat 'La Sapienza' de Roma i ostenta el títol de 'Cavaliere del Lavoro'. Va començar la seva carrera a Assicurazioni Generali, on va ser nomenat Director Executiu el 1997 i vicepresident en 2001, càrrecs que va ocupar fins a 2002.





També ha ocupat nombrosos càrrecs en els Consells d'Administració de les principals companyies d'assegurances i financeres tant a Itàlia com en altres països. Actualment presideix diverses societats com UnipolSai, Cerved Information Solutions, SIAT i ARCA Insurance Group. Així mateix, és conseller de Edizione, el hòlding que controla el 30,25% d'Atlantia. També exerceix com a professor adjunt a la Universitat Catòlica del Sagrat Cor de Milà.





Després del nomenament d'avui, la composició del Consell d'Administració d'Abertis ha quedat configurat per Marcelino Fernández Verdes (President), José Aljaro Navarro (Conseller Delegat), Carlo Bertazzo (vocal), Fabio Cerchiai (vocal), Pedro José López Jiménez (vocal) i Miquel Roca Junyent (secretari no conseller).