Els comuns han registrat aquest dimecres una proposta de resolució en el marc del Debat de Política General en què demanen que el Parlament aposti per buscar la fórmula "més efectiva" per aconseguir la llibertat dels dirigents independentistes jutjats per l'1-O pel Tribunal Suprem (TS).









En el document avançat el dimarts, recorden que en els propers dies es donarà a conèixer la sentència del Suprem després de dos anys d'una presó preventiva "injusta".





Per això, demanen sotmetre a votació que al Parlament, en cas de sentència condemnatòria, manifesti "la necessitat d'aconseguir la llibertat dels líders independentistes empresonats utilitzant els mecanismes jurídics i polítics més efectius".





Els comuns porten mesos treballant al Congrés per presentar una reforma del Codi Penal, concretament dels delictes de sedició i de malversació amb efecte retroactiu, i consideren que és més fàcil d'aconseguir l'amnistia d'un Govern liderat pels socialistes, encara que no recullen la seva proposta concreta en el document que es votarà dijous.





En la mateixa resolució, demanen que el Parlament reiteri el seu compromís amb la defensa dels drets i les llibertats, i el rebuig a la judicialització d'un conflicte que només es pot resoldre per vies democràtiques i dialogades".





ENTESA PER AL FUTUR





Després de plantejar la seva proposta de resposta a la sentència de l'1-O basada en aconseguir la llibertat dels presos, els comuns han registrat una segona proposta sota el títol 'Per una entesa per al futur'.





En aquest altre text, exposen que Catalunya passa per una situació de "bloqueig" i asseguren que la ciutadania reclama que les forces polítiques arribin a acords.





Els comuns conclouen que Catalunya necessita una entesa per al futur que reculli els grans consensos de la societat catalana i els estableixi "com a objectius" i proposen treballar en cinc grans consensos: el primer d'ells, apostar pel diàleg i per la llibertat dels dirigents independentistes que són a la presó utilitzant fórmules efectives.





El segon eix que plantegen és l'impuls d'una transició ecològica justa amb Catalunya amb el desenvolupament de la llei del canvi climàtic, el tercer el "blindatge dels serveis públics", i el quart és contreure un compromís amb la igualtat real entre home i dones, i el blindatge dels pressupostos destinats a feminismes.





Finalment, demanen treballar en un nou model de finançament que garanteixi "més justícia" amb Catalunya i solidaritat amb la resta d'Espanya.





PRESSUPOSTOS





Després que Torra s'hagi tornat a dirigir als comuns per aconseguir tirar endavant els pressupostos generals de 2020, CatComú registra una proposta perquè el Parlament insti el Govern a portar un projecte a la Cambra "que redueixi la desigualtat, i que inclogui la lluita contra l'emergència climàtica i els drets de les dones".





També demanen una reforma fiscal progressiva que modifiqui la fiscalitat en l'IRPF, en l'impost de successions i posar en marxa la fiscalitat verda, després que Torra s'obrís en el debat a modificar l'impost sobre les rendes, a implementar impostos ecològics, però eludís referir-se a successions.





Una altra de les seves propostes, demana implementar mesures perquè els Mossos d'Esquadra evitin "un ús excessiu i desproporcionat de la força, especialment en casos de desnonaments"; una altra planteja evitar les retallades i garantir els serveis públics; una altra lluitar contra la discriminació de les dones i contra totes les formes de violència masclista; una altra demana mesures en habitatge i una altra aborda la migració demanant canvis en la llei d'estrangeria.