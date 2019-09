El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón interrogarà demà, dijous, als set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que estan detinguts a la Comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos (Madrid) per presumptes delictes de terrorisme , rebel·lió i tinença d'explosius.









Segons han informat fonts jurídiques, els set detinguts, que porten dos dies en dependències policials, seran traslladats en furgó de l'Institut Armat a l'Audiència Nacional, on arribaran al voltant de les vuit del matí.





Allà, un a un aniran passant davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6, Manuel García Castellón, davant el qual decidiran si contesten a les seves preguntes o les del fiscal Miguel Ángel Carballo, o si, en cas contrari, s'acullen al seu dret a no declarar.





Dels set detinguts, cinc estan assessorats jurídicament per advocats vinculats a l'organització independentista Alerta Solidària i han optat per no declarar davant l'Institut Armat en estar secreta la causa i no conèixer exactament els indicis que els investigadors tenen contra ells.





No obstant això, altres dos arrestats han decidit desmarcar-se d'aquesta estratègia de defensa i sol·licitar l'assessorament d'un advocat d'ofici, segons han informat fonts jurídiques i de la investigació. Aquests sí van prestar declaració dimarts.





En l'operació desenvolupada dilluns passat en diferents punts de la província de Barcelona, la Guàrdia Civil va arrestar a un total de nou persones, d'entre 35 i 50 anys i tots homes excepte una dona, per integrar presumptament un grup vinculat als CDR que planejava accions violentes. Finalment, va deixar en llibertat a dos, a l'espera que siguin citats per l'Audiència Nacional per ser interrogats.





ANOTACIONS SOBRE UN CASERNA I FABRICACIÓ DE GOMA 2





A més de les detencions, els investigadors van dur a terme una desena de registres, en els quals van trobar "abundant" documentació, entre altres coses anotacions sobre una caserna de la Guàrdia Civil, edificis estatals i infraestructures crítiques, i sobre la fabricació de Goma 2, així com substàncies considerades com a precursors d'explosius com acaba i TATP.





Tant el Ministeri de l'Interior com, després, la Fiscalia de l'Audiència Nacional van difondre dos comunicats en què es relaciona als nou detinguts a Catalunya amb material i substàncies "considerades precursors per a la confecció d'explosius, susceptibles (a espera de confirmació pels especialistes) de ser emprades en la fabricació d'artefactes explosius".





El Ministeri Públic va afegir que la investigació se centra en la fabricació d'explosius per "ser utilitzats contra objectius seleccionats per un grup de militants dels CDR". De fet, en l'assumpte de la seva comunicat parlava de "neutralització acció i grup terrorista d'índole secessionista català".





La Fiscalia arribava a afirmar que els investigadors tenien la certesa que les accions violentes que haurien estat planejant els detinguts "s'anaven a perpetrar aprofitant el període comprès entre l'aniversari del referèndum il·legal de l'1-O de 2017 i l'anunci de la sentència del Segons el procés".