Els independentistes rebutgen condemnar els "atacs violents" d'Arran i els CDR

La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament ha rebutjat aquest dimecres una proposta de resolució de Cs que demanava condemnar els "atacs violents a seus de partits polítics i participants en manifestacions" per part d'Arran i els Comitès de Defensa de la República ( CDR).





La iniciativa ha estat rebutjada amb 12 vots en contra de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, set a favor de Cs i el PP, i dues abstencions del PSC-Units.









Sí que s'ha aprovat un altre punt de la mateixa proposta que declara que "en democràcia cap persona, grup de persones, partit polític, ni qualsevol tipus d'associació o col·lectiu té dret a usar la violència, sense que hi hagi cap justificació per als seus autors i sense possibilitat d'empara institucional ni impunitat ".





Aquest punt ha comptat amb el suport del Cs, PSC, comuns i el PP, mentre que JxCat, ERC i la CUP s'han abstingut.





El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha criticat "la impunitat de certa violència comesa" per part de grups independentistes com els CDR i Arran, i ha acusat la CUP d'encoratjar aquestes accions, i Esperanza García (PP) ha exigit als grups independentistes condemnar tota violència.





Per part de JxCat, Elena Fort ha recriminat a Cs que amb aquesta proposta pretenguin "criminalitzar l'independentisme" i ha demanat condemnar tot tipus de violència, mentre que Jordi Orobitg (ERC) ha afirmat que la iniciativa del partit taronja és excloent perquè aborda la violència de manera parcial.





El socialista Ferran Pedret també ha argumentat que la iniciativa es "queda a mitges" perquè només reflecteix accions violentes per part de grups independentistes i no d'ideologies contràries, que assegura que també s'han produït en els darrers anys, i ha cridat al consens per tractar aquesta qüestió.





Susanna Segòvia (comuns) ha dit que el seu partit ha rebut atacs d'ideologies diferents, i ha demanat condemnar també la institucional i policial, cosa que també ha compartit el 'cupaire' Carles Riera, que ha avisat que aprovar propostes com aquesta té el risc d'acabar "criminalitzant la protesta política".





DELEGAT A MADRID





El delegat de la Generalitat a Madrid, Gorka Knörr, ha comparegut a la comissió, on ha detallat totes les activitats que fa la Delegació del Govern i ha explicat que el 90% de la seva activitat és de difusió cultural.





En aquest sentit, ha reivindicat que la cultura és "una arma potentíssima per establir ponts de diàleg", i ha defensat que la Delegació té una actitud proactiva per dialogar i parlar amb tothom, fins i tot en moments complicats com creu que és l'actual per la situació a Catalunya.





A més, s'ha aprovat la petició de compareixença a la comissió de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, per "la seva implicació en els òrgans de direcció del Consell per la República", i del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès , per l'increment de publicitat institucional en un context de retallades.