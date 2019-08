Els CDR boicotegen l'homenatge del 17-A amb un acte conspiranoic

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han anunciat que el proper dissabte 17 de agost celebraran una concentració per exigir "explicacions" sobre "el que s'amaga darrere" dels atemptats de Barcelona i Cambrils de 2017 en què van morir 16 persones i 137 van resultar ferides.





"El 17 d'agost, a les 12h, ens trobarem en els voltants de la Sagrada Família, per donar suport a les víctimes dels atemptats de l'17-A i exigir la veritat del que s'amaga darrere", han anunciat incloent en el tuit una imatge d'una màscara blanca amb un signe d'interrogació.





Els convocants han indicat que es tracta d'una acció no violenta silenciosa i han recomanat als participants acudir amb una samarreta fosca. Els CDR han publicat missatges en anglès, alemany, italià i francès anunciant la concentració.









UNA CONSPIRACIÓ PROMOGUDA PER PÚBLICO





D'aquesta manera, la "kale borroka" independentista s'apunta a la teoria de la conspiració promoguda per Público, el diari de Jaume Roures, i sectors de l'independentisme que vinculen la massacre de Barcelona amb una actitud negligent o permissiva dels serveis d'intel·ligència.





El mateix president de la Generalitat, Quim Torra, va ser un dels primers que es va apuntar a aquestes especulacions contra l'Estat. Mitjançant un apunt al seu compte de Twitter, Torra es va referir a les informacions del digital com un "escàndol gravíssim" i ha exigit "explicacions al Govern i que s'assumeixin les més altes responsabilitats".









Altres líders polítics vinculats a Podem, com Pablo Iglesias i Ada Colau, van secundar aquesta petició. De fet, l'Ajuntament de Barcelona va tramitar una sol·licitud per demanar una comissió d'investigació sobre els atemptats en la qual el govern local es va fragmentar entre comuns, que van recolzar la moció, i socialistes, que van votar en contra.





DISCRET ACTE INSTITUCIONAL





Aquesta concentració discorrerà en paral·lel a l'acte d'homenatge institucional al qual assistiran el president de la Generalitat, Quim Torra, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el president del Parlament, Roger Torrent, i la delegada del govern, Teresa Cunillera. També hi seran el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i els consellers Miquel Buch, Meritxell Budó i Ester Capella.





Les associacions de víctimes han sol·licitat als polítics que mantinguin la discreció i el bon to durant la jornada. No obstant això, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), molt crítica amb la gestió política dels atemptats per part de l'Ajuntament, ha convocat un acte paral·lel a l'oficial que consistirà en una ofrena floral a les 11:30 a la Rambla .





L'Ajuntament de Barcelona i la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme (UAVAT), que organitzen l'homenatge institucional, dipositaran a les 10:00 hores una flor blanca al Memorial de la Rambla, situat en l'epicentre de l'atemptat. Posteriorment, víctimes i familiars es desplaçaran fins a la plaça de Sant Jaume, on seran rebuts per les autoritats tant locals com de la Generalitat. El diumenge 18, el president de la Generalitat es desplaçarà fins a Cambrils per ser present en l'acte d'homenatge que se celebrarà a la ciutat.