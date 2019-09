El PSOE descarta Iceta com a president del Senat

El PSOE ha descartat reprendre la idea de fer president del Senat al líder del PSC, Miquel Iceta, una opció que va intentar Pedro Sánchez després del triomf electoral del 28 d'abril però que es va veure frustrat pel veto dels independentistes catalans.









Ara, amb la repetició electoral al novembre, podria existir de nou la possibilitat que Iceta sigui el màxim mandatari de la cambra alta, però fonts consultades assenyalen que aquest moviment ja ha estat descartat, des del PSOE i des del PSC.





Després del fracàs d'Iceta, el també socialista català Manuel Cruz va presidir el Senat, mentre que Meritxell Batet va fer el mateix al Congrés dels Diputats.





Ara, des de Madrid i des de Barcelona consideren que el millor és mantenir a Miquel Iceta al capdavant dels socialistes catalans en un moment polític marcat per la sentència del procés i per la possibilitat que també hi hagi comicis anticipats a Catalunya.





Com en els dos últims anys, el clima polític català es presenta complicat en els pròxims mesos però, al contrari del que ha fet Ciutadans enviant a Agnès Acostades i Joan Carles Girauta a Madrid, els socialistes donen suport al projecte iniciat per l'actual líder del PSC.





A més, des del PSOE vaticinen pocs canvis en les llistes electorals, ja que ja van guanyar els comicis i perquè hi ha poc temps per presentar noves candidatures.