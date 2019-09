La pitjor crisi de ComScore

El supervisor dels mercats dels Estats Units (SEC) ha acusat l'ex conseller del delegat de l'empresa de mesurament d'audiències ComScore, Serge Matta, d'alterar els comptes de la companyia per inflar els ingressos.









Segons el SEC, Matta va falsificar els números al febrer de 2014 i el febrer de 2016 i va posar que facturava 50 milions d'euros que, en realitat, no havia cobrat. També se l'acusa de fer declaracions falses sobre les mètriques.





En canvi, a Espanya, ComScore va ser triada com a "mitjà de confiança" per la comissió formada per Associació Espanyola d'Anunciants (AEA), l'Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) i l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC).





ComScore s'encarrega de controlar l'audiència de la premsa digital espanyola fins al 2021.





Ara es qüestionen les pràctiques d'aquesta empresa, ja que a Espanya s'ha tendit a valorar més l'audiència quantitativa que la qualitativa.





Amb aquestes premisses, el futur de ComScore apareix incert pel que fa a la transparència i veracitat de les dades que ofereix.