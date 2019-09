Caiguda en picat de ComScore, l'empresa de mesurament d'audiències

L'empresa nord-americana de mesurament d'audiències ComScore no ha superat els problemes econòmics i ha perdut més d'un 97 per cent del valor de les seves accions en borsa.









Fa quatre anys la companyia gaudia de bona salut i el 14 d'agost de 2015 va arribar a la xifra rècord de 66,99 dòlars per títol.





Els beneficis creixien dia rere dia però, segons es va poder comprovar temps després, ComScore sobrevalorava moltes de les operacions, sobretot les relacionades amb intercanvis no moretaris.





La bombolla va punxar i va portar a un canvi en la directiva de l'empresa, però els esforços per tornar a vaques grasses no han prosperat, ja que el 30 d'agost d'aquest any les accions van tancar a 1,86 dòlars, el que suposa un descens del 97 per cent respecte als seus màxims històrics.





Si bé es va presentar com un negoci molt rendible, ara ComScore ha perdut també credibilitat, cosa molt complicada de recuperar en el mercat.





El negoci de ComStore es basa en recopilar dades sobre llocs web, programes de televisió i pel·lícules. En alguns països, com passa a Espanya, té el monopoli de les audiències ja que les agències de mitjans continuen amb aquesta firma nord-americana malgrat les pèrdues.





Mentre el preu de la companyia es desploma, el deute creix, de manera que ComStore estudia com possibilitats la venda de la unitat de mesura de les taquilles de cinema o, si cal, la de mitjans digitals.