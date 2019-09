Prisa es desprèn de les seves accions a Le Monde

Prisa és fins a hora propietària del 20 per cent del capital de Le Monde, a través de la societat Monde Libre Societé Comandité Simple, i està previst que en les pròximes setmanes vengui la seva participació a Le Nouveau Monde.









El 2005, Prisa es va fer amb aquestes accions a través d'una operació que va suposar la transacció del 17,5 per cent del diari gal per valor d'uns 25 milions d'euros.





Aquesta participació estava en venda des de principis de 2018, quan el nou consell d'administració va apostar per reduir les inversions estrangeres.





D'altra banda, la redacció de Le Monde ha llimat asprors amb els accionistes, després de la desconfiança generada per l'arribada del multimilionari txec Daniel Kretinsky, propietari de les revistes Elle i Marianne, que es va fer amb el 49 per cent de les accions de Mathieu Pigasse.





El magnat té una fortuna propera a 2.900 milions de dòlars en negocis de centrals elèctriques i mines de carbó a Europa, i els periodistes recelaven de com això podia afectar la pràctica diària de la seva professió.





Per això, el 10 de setembre la redacció publicar una carta signada per 460 persones en què demanaven dret a ser consultats quan hi hagués la possibilitat que entressin nous accionistes. Dies després va arribar una segona carta signada per més de 500 treballadors en la qual reclamaven un 'acord de consentiment'.





Els dos principals accionistes, l'empresari Xavier Niel i el banquer Mathieu Pigasse, han acceptat aquest dret de veto dels periodistes davant futurs canvis.