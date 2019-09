El nét de Franco acusa el Suprem d'estar domesticat

Francis Franco, nét de Francisco Franco, ha criticat que la sentència del Tribunal Suprem que avala l'exhumació de les restes del dictador ha estat dictada per l'Executiu socialista i respon a una "domesticació de la Justícia". "Encara que ho marqui la llei" l'exhumació de les restes es tracta d'"una profanació de tomba", ha afegit.









En una entrevista a COPE, ha lamentat que la decisió s'hagi conegut per mitjà de "filtracions interessades" a través dels mitjans de comunicació i ha acusat el Govern de dictar-la.





"El Govern ha hagut de dictar una part de la sentència i clarament el que demostra és que hi ha una clara domesticació de la justícia", ha criticat Franco.





En aquest sentit, ha lamentat que el Suprem hagi desestimat els recursos presentats per la família sobre l'exhumació, i que hi hagi avalat que l'enterrament sigui al cementiri del Pardo-Mingorrubio. "El cementiri del Pardo planteja el problema que és de titularitat pública", ha avisat el nét del dictador.





"No hem pogut entrar a valorar la sentència perquè no la tenim, només ens han comunicat que han desestimat els nostres recursos i que l'han d'exhumar i portar a on vulguin", ha denunciat Francis Franco, sobre la impossibilitat d'enterrar les restes del seu avi al panteó familiar situat a la catedral de l'Almudena.





Així, ha assegurat que "tot i que ho marqui la llei" l'exhumació de les restes del dictador es tracta d ' "una profanació de tomba" i ha deixat oberta la possibilitat d'acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans, ja que considera que el Tribunal Constitucional "no és apolític".





"Crec que al meu avi no li agradaria que Estrasburg li tragués els colors a la justícia espanyola. Els draps bruts es renten a casa", ha apuntat Francis Franco, recordant que van obeir al Govern davant la llei per exhumar les restes del dictador, però assegura que "és un escàndol" que la justícia no permeti la llibertat a la família per triar el lloc d'enterrament.