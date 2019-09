Concentracions ciutadanes després de l'empresonament de set CDR

Centenars de persones es concentren aquest dijous des de les 20 hores en la plaça Sant Jaume de Barcelona per a protestar contra l'empresonament provisional de set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR).





Els manifestants criden consignes com 'Fora les forces d'ocupació', 'Llibertat presos polítics', 'Jo sóc CDR', 'Vaga general' i 'Buch dimissió'.









Els CDR han convocat concentracions en places de tota Catalunya a la mateixa per a protestar contra l'empresonament, així com una cassolada per a les 21.00 hores.





La concentració s'ha produït hores després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló hagi ordenat presó provisional per als set membres dels CDR que han passat aquest dijous a disposició judicial.





El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 considera que existeixen "indicis que formaven part" d'una organització denominada ERT (Equip de Resposta Tàctica), una facció dels CDR amb una "estructura jerarquitzada que pretenia instaurar la república catalana per qualsevol via, inclosa la violenta".