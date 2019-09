El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, decreta presó incondicional per als set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que han passat aquest dijous a disposició judicial per integrar presumptament un grup terrorista que va conspirar per a cometre un delicte d'estralls amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional i alterar greument la pau pública.













El jutge ha seguit l'argumentació del fiscal Miguel Ángel Carballo després de les compareixences dels set investigats per a justificar la seva petició de presó incondicional per a tots ells.





Segons el Ministeri Públic, els set membres dels CDR haurien comès delictes de tinença d'explosius, conspiració per al delicte d'estralls i integració en grup o organització criminal de naturalesa terrorista amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional i alterar greument la pau pública.





Per a la Fiscalia, la gravetat de les penes que comporten aquests delictes així com el "risc que es poguessin materialitzar les conductes que es planejaven i de destrucció de proves" han portat a sol·licitar la mesura de presó provisional sense fiança.





La petició del fiscal s'ha elevat al final de cadascuna de les compareixences dels set detinguts en aplicació de l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal sobre mesures cautelars. Els cinc que comparteixen estratègia de defensa, assessorats per un equip de l'organització Alerta Solidària, només han contestat als seus advocats per incidir que no tenen cap vinculació amb el terrorisme i que són persones "normals i corrents", tal com ha explicat una de les advocades al terme de les declaracions.





Els altres dos, per la seva banda, estan assistits per advocats d'ofici i ja van prestar declaració dimarts passat en dependències de la Guàrdia Civil, on van reconèixer que tenien coneixement que s'havia comprat material compatible amb la fabricació d'explosius i s'havien fet proves amb ell, tot i que van negar que l'objectiu fos terrorista.