Així instrueixen els líders de la kale borroka als Comitès de Defensa de la República

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) a Catalunya han protagonitzat en l'últim any i mig diferents mobilitzacions a favor del procés independentista, des talls de carretera fins 'escraches' passant per manifestacions que han acabat amb ferits i detinguts.









Un informe de la Guàrdia Civil sosté que tenen una alta capacitat organitzativa, així com coneixements en la fabricació d'explosius, dues característiques que relacionen amb la kale borroka del País Basc.





És més, els agents asseguren que els independentistes bascos han instruït als separatistes catalans en les seves accions.





L'operació policial d'aquesta setmana ha servit per a confiscar material explosiu de diversos membres dels CDR i, de fet, aquest dijous han passat a disposició judicial els set detinguts.





La investigació assegura que els membres dels CDR planejaven mobilitzacions violentes amb motiu de l'1 d'octubre, dos anys després del referèndum, així com atacs a infraestructures elèctriques.





L'informe indica que el que va començar com un activisme a favor del referèndum va finalitzar per convertir-se en alguns actes més agressius. De fet, l'operació de dilluns assenyala que tenen "precursors per fabricar explosius".





Els serveis d'informació de la Policia Nacional afirmen que entre els CDR hi ha antics líders de la kale borroka que haurien instruït a aquest moviment en les seves accions.





Des de fa mesos s'investiga la connexió entre els CDR i la kale borroka i, entre les conclusions, figura que diversos líders bascos s'han traslladat a Catalunya per radicalitzar les activitats.





Això explicaria que s'hagi trobat material per fabricar explosius, i és que des de la kale borroka són experts en com fer còctels molotov i Goma-2.





L'organització d'uns i altres, en forma assembleària, també és molt semblant. L'anarquisme local apareix com el modus operandi, si bé també hi ha coordinadors regionals i contacten entre ells a través de les xarxes socials. Es calcula que hi ha uns 300 CDR en el conjunt de Catalunya.