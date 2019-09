Mobilitzacions a Catalunya per la Vaga Mundial del Clima

Les mobilitzacions convocades aquest divendres amb motiu de la Vaga Mundial del Clima, prendran el carrer d'una dotzena de poblacions catalanes per reclamar mesures efectives i a llarg termini que garanteixin el dret a la vida davant d'una emergència climàtica "innegable".









Ha convocat les mobilitzacions el moviment juvenil internacional Fridays For Future, sorgit de les vagues climàtiques que va iniciar l'activista sueca Greta Thunberg, i ha estat secundat per entitats i sindicats dels diferents territoris.





Hi haurà concentracions a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Igualada, Manlleu, Mataró, Mollet del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Sabadell, Piera (Barcelona), Palamós (Girona) i Reus (Tarragona).





Fridays For Future Barcelona ha alertat, en un manifest: "La humanitat i la biosfera estan sent sacrificades perquè un reduït nombre de persones puguin continuar acumulant injustament grans quantitats de diners i riquesa".





A la manifestació de divendres reclamarà actuar davant el fet que només queda una dècada per evitar que la crisi sigui irreversible, per al que cal reduir a la meitat les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i lamentarà que aquesta situació "és conseqüència directa "del sistema extractivista i consumista, que prioritza el benefici econòmic abans que mantenir la vida.





La marxa sortirà a les 18.00 hores de Jardinets de Gràcia i recorrerà el passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya, on a les 19.30 hores tindrà lloc un discurs, castellers i concerts, mentre que a la manifestació hi participarà sindicats com CCOO, UGT, IAC i CGT, entre altres entitats.