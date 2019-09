Presó per a un violador que captava les víctimes a través d'ofertes de feina

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat han detingut, el 23 de setembre, un home de 25 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor de dues agressions sexuals, una consumada i una altra en grau de temptativa.









Com ja va informar Vilapress, la policia autonòmica va desplegar una investigació per localitzar el presumpte agressor que actuava sempre de la mateixa manera: detectava anuncis de noies joves que s'oferien per treballar a través d'una coneguda plataforma de serveis professionals a través d'internet. Llavors contactava amb el pretext que oferia un treball com a personal de neteja per a oficines. Buscava preferentment noies joves, sud-americanes i de bona aparença física, per a concertar una trobada prèvia.





Segueix aquesta notícia a Vilapress