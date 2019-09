L'exlíder de Podem Múrcia encapçala la llista al Congrés del partit d'Errejón

El fins ara secretari general de Podem a la Regió de Múrcia, Óscar Urralburu, ha confirmat aquest divendres que abandona la formació morada "amb molta tristesa i decepció", i que encapçalarà la llista de Més País per la Regió de Múrcia. Al seu costat, abandona la formació la número dos, María Giménez.









"Sentim que aquí ja no podem fer el que vam venir a fer. Aquest no és el partit del principi, s'ha convertit en un partit convencional", ha apuntat Urralburu, per afegir que el secretari general, Pablo Iglesias, "no ha sabut veure la importància d'estar en el Govern".





Així ho ha manifestat Óscar Urralburu en roda de premsa i acompanyat de Giménez. Tots dos han deixat els seus càrrecs orgànics dins Podem, així com els seus actes de diputats a l'Assemblea Regional, "per coherència".





"No ens vèiem fent campanya per a Pablo Iglesias i en contra de Errejón. No hauria estat coherent", ha declarat Urralburu, que ha reconegut que serà qui encapçali la llista de Més País per la Regió de Múrcia.





L'Executiva del partit a Múrcia serà cessada, segons marquen els estatuts de Podem, i es nomenarà una gestora, que encapçalarà el diputat nacional per Múrcia, Javier Sánchez Serna, "home de confiança de Pablo Iglesias", ha apuntat Urralburu.





La dimissió d'Óscar Urralburu i de Maria Giménez provoca l'entrada a l'hemicicle de Maria Marín i Rafael Esteve, números 3 i 4 a la llista d'aquest partit a les passades eleccions autonòmiques. De fet, Podem ja ha comunicat que Maria Marín serà la nova portaveu de Podem a l'Assemblea de la Regió de Múrcia.