Retiren la pancarta de l'alliberament dels polítics presos de la Generalitat

Dos operaris han retirat la pancarta amb el llaç groc a les 15.33 hores d'aquest 27 de setembre de la façana del Palau de la Generalitat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ordenés als Mossos d'Esquadra que la traguessin de forma immediata.













Aquest divendres l'alt tribunal ha emès un ofici pel qual exigia als Mossos la retirada immediata de la pancarta amb el missatge per la llibertat dels presos, un cop havia expirat el termini per llevar-lo, i després que el president, Quim Torra , anunciés que no l'retiraria.





La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa ha requerit al comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, que donés instruccions "a les forces al seu comandament" per a procedir a retirar la pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics i exiliats', i una mitja hora després, dos operaris despenjaven la pancarta del balcó.





Fonts de la policia catalana consultats han indicat que, després de rebre aquest ofici, han donat compliment a l'ordre.





Divendres passat, en conèixer la decisió del TSJC de donar-li 48 hores per retirar la pancarta, el cap de l'Executiu català va assegurar que no la trauria i va al·legar que era una "vulneració flagrant del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió" .





L'ordre de l'alt tribunal va arribar després d'admetre un recurs contenciós d'Impuls Ciutadà en què invocava la vulneració del deure d'objectivitat de les administracions i que reclamava retirar cautelarment la pancarta, un termini que va expirar aquest dimecres a les 18.10 hores.





Aquest dijous, la sala va rebutjar el recurs interposat per la Generalitat el dimecres i va reiterar l'ordre de retirar la pancarta, després que el gabinet jurídic de l'administració catalana presentés un recurs de reposició contra l'acte judicial i demanés al tribunal que suspengués aquesta ordre .





Precisament per haver mantingut la pancarta en l'anterior període electoral, Torra serà jutjat el proper 18 de novembre al TSJC per un presumpte delicte de desobediència.