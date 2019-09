Vall Companys, pioner a Espanya en proveir-se de soja sostenible en la seva producció

El Grup Vall Companys s'ha convertit en el primer productor agroalimentari espanyol que s'abasteix de soja sostenible certificada per la Round Table Responsible Soy.









Vall Companys començarà a oferir productes diferenciats procedents d'animals alimentats amb soja sostenible als seus principals clients d'avicultura certificada, entre els quals es troben les principals companyies del sector de l'alimentació i de la distribució a Espanya, ha informat aquest divendres la companyia en un comunicat.





La Round Table Responsible Sóc és una plataforma que promou una producció responsable a nivell ambiental, laboral, agrícola i de bones pràctiques empresarials en zones vulnerables, com la desforestació de l'Amazones.





MÉS DE 160 EMPRESES INVOLUCRATS





Actualment, compta amb més de 160 empreses involucrades en la cadena de valor de la soja, entre les quals hi ha les principals cadenes de distribució europees, així com les empreses líders d'alimentació (Nestlé, Unilever i Mars) i ONG com WWF, assenyala Vall Companys.





Com a membre de la RTRS, el Grup Vall Companys s'assegura que, amb la soja sostenible, hi ha un compliment de bones pràctiques legals i empresarials, i de relacions responsables amb les comunitats locals.





La companyia familiar, fundada a Lleida el 1956, produeix anualment més de dos milions de tones de pinsos per a l'alimentació animal en sis plantes a Espanya.