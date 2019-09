El Barça assalta Getafe i venç a domicili cinc mesos després (0-2)

El FC Barcelona va respondre i va donar un cop d'autoritat tal com demanava Valverde en la roda de premsa prèvia al partit, va convèncer i va deixar, per primera vegada en la temporada, la porteria a zero.









Els blaugrana es van mostrar sòlids en tot el partit davant un Getafe que va plantejar un matx molt incòmode per als catalans, amb una pressió molt forta i que va estar a punt de funcionar, ja que Àngel va tenir a les botes el 1-0 que finalment va evitar Ter Stegen amb una parada típica d'handbol.





El mateix Ter Stegen, de fet, va ser el protagonista en la jugada del primer gol blaugrana. Després de tallar una passada llarga del Getafe, fora de l'àrea, es va inventar un rebuig que va acabar en assistència per Suárez, que de vaselina, va obrir el marcador.





Ja en la segona meitat, amb un Getafe molt elèctric, el Barça va marcar el segon gol, obra de Junior Firpo que va aprofitar un mal refús de David Soria després d'un fort remat de Carles Pérez.





Amb l'avantatge de dos gols, els de Valverde van controlar l'encontre sense cap problema i no van donar oportunitat als blaus a ficar-se en el partit. Fins i tot amb l'expulsió de Lenglet per doble groga, a falta de deu minuts, els visitants van continuar el seu pla de partit, sense fissures, i amb contundència.





D'aquesta manera, el Barcelona torna a guanyar lluny del Camp Nou després de cinc mesos -23 d'abril de 2019- i aconsegueix la seva segona victòria consecutiva de la temporada, cosa que encara no havia aconseguit.