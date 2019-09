La CUP decideix presentar-se per primera vegada a unes eleccions generals

La CUP es presentarà a les eleccions generals del 10 de novembre, per a "impedir qualsevol governabilitat a l'Estat", ha defensat la membre del secretariat nacional Mireia Vehí.









En una roda de premsa després del Consell Polític extraordinari d'aquest dissabte, Vehí ha anunciat que "per primera vegada en la seva història, l'esquerra independentista i la CUP decideix presentar-se a les eleccions espanyoles", una decisió que no ha estat fàcil i que han pres per responsabilitat, ha dit.





Vehí ha assegurat que hi ha una situació d'excepcionalitat i ha lamentat: "Cada vegada tenim més presos polítics, cada vegada tenim més persones detingudes, més persones represaliades per l'Estat espanyol".





La CUP "no farà cap tipus de política, ni de garantir cap tipus de governabilitat, si no hi ha el reconeixement al dret a l'autodeterminació i l'amnistia per a totes les persones represaliades", ha sostingut Vehí.





Impugnar LA MONARQUIA





Ha explicat que la CUP ha fet aquest pas "en temps de expulsar els comunistes de les institucions, en temps de feminicidis, en temps de repressió", i ho fa per impugnar a la monarquia, al règim ia qualsevol institució que vagi en contra de la capacitat col·lectiva de decidir el futur, en les seves paraules.





Vehí ha subratllat que se centraran en "defensar el dret a l'autodeterminació, l'amnistia per a les persones represaliades, i la conquesta de drets".





Ha negat que l'esquerra independentistes hagi fet mai política institucional "per fer un joc de cadires", i ha assegurat que es presenten per dir-li a l'Estat que deixi de detenir a la seva gent.





"Hem vingut a que la CUP es multipliqui per milions", i ha sostingut que l'excepcionalitat també està a les fronteres, i que cada vegada moren més persones al mar, del que ha responsabilitzat la Unió Europea, a la qual ha acusat de fer una política genocida.