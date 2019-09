El nou comitè executiu de Ciutadans es reuneix en clau 10-N i amb el veto a Sánchez en ment

El comitè executiu de Ciutadans, comandat per Albert Rivera, es reunirà aquest dilluns per primera vegada des que es van fer les noves incorporacions el passat mes de juliol. L'executiva del partit va viure un seguit de permutes i és que es van veure fins a cinc destitucions, quan, durant aquest passat estiu, el partit taronja va patir una crisi interna.













D'aquesta manera, els 53 membres que componen el comitè es reuneixen demà per traçar la ruta definitiva cap al 10-N, unes eleccions que, de moment, en les enquestes, situen el partit a la baixa.





El partit replicarà les llistes electorals gairebé sense modificacions pel dia marcat en el calendari i continuarà amb la coalició amb UPN a Navarra, i l'objectiu principal de la reunió serà com afrontar la campanya electoral, tal com destaca 'El Confidencial'.





I és que el partit taronja no canviarà de parer. El veto a Sánchez seguirà sent el missatge primordial del partit liderat per Rivera. Ciutadans culpa al candidat socialista de falta d'entesa i de culpable per la repetició dels comicis.





Amb el veto a Sánchez, està clar quina és la idea de Ciutadans i de Rivera. Un Rivera que fa dues setmanes va pronunciar aquestes paraules: "Si finalment hi ha eleccions jo em comprometo a trucar a Casat en la nit electoral si tinc més vots que ell per ser president d'un Govern de coalició. I si és al revés, em comprometo a posar-me d'acord amb ell. Sánchez està demostrant ser incapaç d'arribar a acords ".