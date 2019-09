Unides Podem acusa el Govern de perdre el temps durant cinc mesos

La portaveu adjunta d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Ione Belarra, ha acusat aquest dimecres el PSOE d'haver perdut el temps durant cinc mesos "sense negociar res amb ningú" per tirar endavant la investidura de Pedro Sánchez, i ha afegit que només al final s'han mogut per enviar una carta "al seu estimat Rivera". "Molta gent pot pensar que estan on volien", ha postil·lat.









A la sessió de control al Govern, Belarra s'ha dirigit en aquests termes a la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha apuntat que el PSOE volia anar a unes eleccions perquè "els seus gurus comunicatius" diuen que o bé arrossegaran uns pocs escons, o bé acabaran per "estovar" Rivera "perquè compleixi el seu paper i pacti definitivament".





Calvo ha respost que des d'Unides Podem han tingut un problema durant els mesos transcorreguts des de les eleccions d'abril i és que Pablo Iglesias "o era al Govern o es trencava la baralla". "N'hi va haver prou un sol segon perquè el seu líder digués que no a un Govern de coalició", ha afegit Calvo, després que Belarra li assenyalés que el seu grup han cedit al llarg de les negociacions, arribant fins i tot a acceptar el veto imposat per Sánchez a que Iglesias estigués a l'Executiu.





En aquest sentit, la portaveu morada ha indicat que des del seu punt de vista el PSOE mai va voler negociar amb ells perquè saben que si arribessin al Govern, "no podrien incomplir la seva paraula" i haurien d'assumir mesures que no li serien favorables a CEOE, al Cercle d'Empresaris o al Banc Santander.





La vicepresidenta ha retret als morats que després d'hores de reunions, acabessin qualificant d'"estupideses, sense substància i gerros" polítiques "majúscules" per a qualsevol govern progressista. Feia referència així a la negativa de Podem d'acceptar els ministeris que els van oferir abans que la investidura de juliol fracassés.