Iglesias confirma al Rei la seva abstenció a Pedro Sánchez

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha transmès aquest dimarts a Felip VI que es manté en l'abstenció a Pedro Sánchez si hi ha sessió d'investidura.





Aquesta és la decisió de la formació morada si no hi ha canvis, en una jornada en què les reunions i les trucades telefòniques estan sent les protagonistes.





Iglesias ha traslladat al monarca el seu desig exprés de que hi hagi un Govern conjunt de PSOE i Unides Podem, però atès que fins ara no hi ha hagut avenços substancials, triomfa l'abstenció.





Des de la formació morada no volen donar un sí a Sánchez "a canvi de res", ha assenyalat Iglesias en la roda de premsa posterior a la reunió amb el Rei.





"La ronda de contactes ens obliga a tots a arribar a acords. El govern no és només una solució política sinó una via institucional que funciona en bona part de les comunitats autònomes i altres països europeus", ha destacat el líder d'Unides Podem.





"Quan no hi ha majoria de consultes, això ens obliga a tots els partits a arribar acords. Seria raonable que el rei recordi aquest fet a Sánchez", ha afegit.





El secretari general de Podem ha assenyalat que Pedro Sánchez ha de decidir entre les dues ofertes que té sobre la taula per aconseguir ser investit president del Govern. "Té ofertes per l'esquerra i per la dreta", ha recalcat, per a urgir-li tot seguit al fet que es decideixi.





En roda de premsa en el Congrés després de reunir-se amb el Rei, Iglesias ha afegit que en cas que finalment es donés un acord PSOE-Ciutadans, el sentit del vot en l'eventual investidura de Sánchez dependria de com es materialitzi aquest pacte. "Hauríem d'examinar-ho", ha apuntat.





A més, ha assenyalat que en les últimes hores ha quedat clar que el PSOE prefereix Ciutadans abans que Unides Podem, i que mentre que els socialistes mantenien que no veien necessària una reunió d'Iglesias amb Sánchez, perquè era trobades entre "mascles alfa", ara "quan el gallimarsot alfa és Rivera tenen pressa".





No obstant això, ha vaticinat que el contingut del possible acord entre taronges i socialistes no és clar per a cap dels dos, per la qual cosa ha defensat que esperaran a conèixer detalls per a informar del sentit del seu vot.





Amb tot, opina que el moviment de Rivera, amb les tres condicions, és electoralista, a pesar que a Ferraz l'hagin rebut amb "alegria"