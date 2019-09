El Rei decideix si proposa candidat a la Presidència després de sentir Iglesias, Rivera, Casado i Sánchez

El Rei decideix aquest dimarts si proposa o no candidat a la Presidència del Govern després de concloure la ronda de contactes amb els partits polítics en una jornada en rebrà el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i també coneixerà les posicions del PP i Ciutadans després de l'oferta de l'abstenció llançada aquest dilluns pel líder taronja, Albert Rivera.









Felip VI va obrir aquest dilluns, a una setmana que acabi el termini per a la convocatòria de nous comicis si no s'aconsegueix investir un president, una nova ronda de reunions amb els portaveus dels partits amb representació parlamentària per sondejar-los sobre la seva posició davant d'una eventual sessió d'investidura.





La data límit és el 23 de setembre. Si aleshores no hi ha hagut una investidura fructífera, les Corts Generals es dissoldran de forma automàtica i hi haurà noves eleccions el proper 10 de novembre.





El primer a desfilar aquest dilluns a la Zarzuela va ser el diputat del PRC, José María Mazón, i l'únic suport amb què Sánchez compte si torna a sotmetre a un debat d'investidura. A Mazón el van seguir, per aquest ordre, els representants de Compromís (Joan Baldoví), d'Equo (Juantxo López de Uralde), UPN (Javier Esparza), CC (Ana Oramas), Yolanda Díaz (Galícia en comú), IU (Alberto Garzón) i el PNB (Aitor Esteban).





Aquest dimarts les consultes continuen a les deu del matí amb Laura Borràs (JxCat), Jaume Asens (A Comú Podem, aliat d'Unides Podem), Santiago Abascal (Vox) i Pablo Iglesias (Podem). A la tarda despatxaran amb Felipe VI, Albert Rivera (Ciutadans), Pablo Casado (PP) i Pedro Sánchez (PSOE), que està citat a les 18.00 hores.





A priori, una de les claus per a la decisió del Rei serà el que li digui el líder de Podem, que té cita a les 12.15 hores, ja que el que vagin a fer els 42 diputats de Unides Podem serà determinant. ERC, PNB i Bildu s'han reafirmat que facilitarien la investidura a Sánchez si finalment hi ha un acord entre socialistes i morats.













Iglesias va confirmar divendres passat que traslladaria la seva abstenció al Monarca en cas de no tancar cap acord amb el PSOE i fins i tot va avançar que demanarà al cap de l'Estat que intervingués per convèncer Sánchez que el millor és crear una coalició de Govern amb Unides Podem.





No obstant això, tots els representants polítics que han acudit aquest dilluns a Zarzuela han confirmat que Felip VI no intervindrà políticament perquè aquest no és el paper que li confereix la Constitució.





També tindran la seva importància les audiències del Rei amb els líders del PP, Pablo Casado, i de Ciutadans, Albert Rivera, arran sobretot de que el segon hagi plantejat al primer una abstenció conjunta si Sánchez accepta una sèrie de compromisos amb Navarra, Catalunya i economia. Des del Govern el president ha respost que no hi ha obstacle real per a una abstenció tècnica de populars i taronges.